لماذا نبدو أجمل في المرآة من الصور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نتساءل جميعًا تقريبًا عن سبب شعورنا بمزيد من الجاذبية عند النظر إلى المرآة، بينما قد نُصاب بخيبة أمل عندما نرى صورنا في الهواتف الذكية، وفقا لما جاء في صحيفة ذي صن.

ما هو السر وراء ذلك؟

يُقدم لنا العلم ثلاثة تفسيرات رئيسية:

اختلاف زوايا الرؤية

عينان أفضل من عين واحدة تتمتع عينانا برؤية ثنائية الأبعاد، حيث تلتقط كل عين زاوية مختلفة قليلاً، ثم يقوم الدماغ بدمج هاتين الصورتين لخلق صورة ثلاثية الأبعاد. بينما تلتقط كاميرات الهواتف الذكية صورة ثنائية الأبعاد من زاوية واحدة فقط، مما يُسطح الصورة ويُفقدها بعض العمق.

تشويه العدسة

العدسة الواسعة تُكبر تستخدم معظم هواتفنا الذكية عدسات واسعة الزاوية، ممّا يُكبر الأجزاء القريبة من العدسة، مثل الأنف والعينين، مما قد يُسبب شعورًا بأن ملامحنا تبدو أكبر من حجمها الطبيعي في الصور.

التعود على الصورة المعكوسة

المرآة تُظهر "أنا" الحقيقية: نعتاد على رؤية انعكاسنا في المرآة، بينما تُظهرنا الصور الفوتوغرافية كما يرانا الآخرون. قد نجد هذه الصورة غريبة في البداية، لأنها ليست الصورة التي اعتاد دماغنا على معالجتها.

نصائح لصور أفضل

استخدم عدسة خارجية يمكن أن تساعد العدسات الخارجية، مثل عدسات البورتريه، في تقليل تشويه الصورة.

التقط الصور من مسافة أبعد يساعد ذلك على تقليل تأثير العدسة الواسعة.

ابحث عن إضاءة جيدة تلعب الإضاءة دورًا هامًا في جودة الصورة.

تدرب على الثقة بالنفس أهم شيء هو أن تُحب نفسك كما أنت، بغض النظر عن شكل صورتك في المرآة أو الهاتف.

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