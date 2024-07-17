علامات تدل على تعرض طفلك للاعتداء الجنسي.. كيف تتصرف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تُقدم الأخصائية الاجتماعية الألمانية تانيا فون بوديلشفينغ نصائح قيّمة للآباء والأمهات حول كيفية التعرف على علامات تعرض أطفالهم للاعتداء الجنسي وكيفية التصرف في مثل هذه الحالات.

كيف تعرف أن طفلك قد تعرض للاعتداء الجنسي؟

تظهر على الطفل الذي يتعرض للاعتداء الجنسي علامات نفسية وجسدية تدعو للقلق، وتشمل هذه العلامات:

العلامات النفسية

الحزن والاكتئاب.

الانعزال والعدوانية.

إتيان سلوك جنسي غير مناسب للعمر.

عدم الرغبة في مقابلة شخص ما بعينه أو الذهاب إلى مكان ما على وجه الخصوص.

الرغبة في إيذاء النفس.

العلامات الجسدية:

التعب والإرهاق.

الصداع وآلام البطن.

اضطرابات الأكل.

ماذا تفعل إذا لاحظت هذه العلامات على طفلك؟

تحدث مع طفلك بوضوح: عبّر عن قلقك ومخاوفك بلطف وهدوء، مع التأكيد على حبك ودعمك له.

شجعه على التحدث: امنحه الثقة الكافية للتعبير عن مشاعره دون خوف من اللوم أو العقاب.

اطرح أسئلة مفتوحة: مثل "مَن قام بإيذائك؟" و "ماذا فعلتما معا؟" للمساعدة في الكشف عن تفاصيل ما حدث.

استمع باهتمام: تحلى بالصبر والهدوء، ولا تمارس أي ضغط على الطفل للإفصاح عن التفاصيل.

صدق طفلك: عبّر عن تصديقك لما يقوله وقدم له الدعم والمساندة.

اطلب المساعدة المهنية: استشر أخصائي نفسي لمساعدة طفلك على تجاوز هذه التجربة الصعبة.

نصائح مهمة

لا تُلّوم طفلك أو تُوبّخه: فهو ليس مسؤولاً عما حدث.

لا تُواجه الشخص المُعتدي: قد يُعرض ذلك طفلك للخطر.

اتصل بالسلطات: إبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة بحالة الاعتداء.

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