هذا ما يحدث للقلب والسكر عند تناول حبتين من الموز على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نيرمين ضيف الله

الموز من الفاكه المحببة لدى الكثيرون من الأشخاص، نظرا لمذاقه الممتع واللذيذ، وفوائده العديدة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن تناول ثمرتين من الموز بشكل يومي كل صباح يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أن الموز يحتوي على الألياف والبوتاسيوم، وهما مهمان لصحة القلب والأوعية الدموية.

وأكدت أن الموز يحسن من مستويات السكر في الدم، ويشعرك بالشبع طوال النهار وفترات طويلة، ويساعد على إنقاص الوزن، لذا تناول حبيتين منه يجعلك تشعر بحالة مم الشبع وإبطاء عملية الهضم.

وقدمت عدة فوائد أخرى لتناول ثمرتين من الموز

تنظيم صحة القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

دعم صحة العضلات.

تعزيز المزاج.

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