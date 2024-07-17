5 أعراض إذا ظهرت عليك صباحا تكشف الإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

القولون جزءًا مهمًا من الجهاز الهضمي، وهو مسؤول عن امتصاص الماء من الطعام المتبقي، وتحويله إلى براز.

ويمكن أن تظهر بعض الأعراض في الصباح وتكون إنذار على وجود مشكلات بالقولون، لذا يجب الحذر الشديد من هذه العلامات والانتباه لها لأنها يمكن أن تكون سابق إنذار على سرطان القولون.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطني، أن هناك عددة عوامل تسبب مشكلات في القولون، ومنها اتباع نظام غذائي غير صحي، أو العدوى، أو بعض الأدوية، أو التعرض لتوتر وضغط نفسي.

وأشار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك أعراض إذا ظهرت أثناء الصباح تدل على وجود مشكلات في القولون، ويمكن أن تكون هذه المشكلات سابق إنذار على الإصابة بالسرطان.

وأضاف أن تلك الأعراض الأكثر ظهور مثل، ألم البطن، والشعور بتشنجات، الشعور بألم بعد التبرز، الإسهال والإمساك، الدوخة، الانتفاخ، حيث يمكن أن يسبب العديد من مشكلات القولون تغير في حركة الأمعاء، مما قد يؤي إلى الإسهال أو الإمساك.

وأكد على وجود بعض العلامات الأخرى التي يمكن أن تكون إشارة على الإصابة بسرطان وجود مخاط مصحوب بدم في البراز،التهابات القولون.

لذا نصح بالتوجه للطبيب فور ظهور أي من تلك العلامات وخصوصا أثناء الصباح.

وقدم عدة نصائح للوقاية من مشكلات القولون

اتباع نظام غذائي صحي.

شرب الكثير من الماء.

ممارسة الرياضة.

تجنب التوتر.

تجنب التدخين.

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