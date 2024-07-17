بإقل من 30 جنية- تناول كوب من هذا المشروب يقى أمراض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الجزر من الخضروات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية لما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن، ومضادات أكسدة، فهو قنبلة من الفيتامينات التي تحمي من الإصابة بأمراض السرطان.

وتتراوح أسعار من 25:30 جنيه مصري، بحسب محلات الماركت والأسوق في مصر، وشراءه في متناول الجميع.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الجزر من الخضروات الذهبية التي تقي أمراض السرطان وخصوصا سرطان الجلد، لأنه غني بمادة "البيتا كاروتين"، وهي مادة توجد في الخضروات الملونة، ذات اللون الأحمر والبرتقالي، ويعمل الجسم على تحويلها إلى فيتامين أ وهو مهم لصحة الجلد وجاز المناعة.

وأضافت أن تناول كوب من هذا المشروب الذهبي بشكل دوري يحمي الجسم من الالتهابات، ويعزز صحة المناعة، لما يحمله من مضادات الأكسدة، كما أن عصير الجزر يحسنمن صحة النظر، ويقي الجفاف، كما يقلل من مخاطر الإصابة بالمشكلات البصرية.

وأشارت إلى أن عصير الجزر يحسن من صحة الجهاز المناعي، ويساعد فيتامين سي الموجود فيه على تعزيز وظائف المناعة، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطانات مثل سرطان القولون، وسرطان الرئة، وسرطان الجلد ,

وقدمت عدة فوائد لتناول كوب من عصير الجز الذهبي والتي تشمل ما يلي:

تقليل ظهور التجاعيد.

تعزيز صحة القلب.

تحسين وظائف الكبد.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

مصدر جيد للألياف ومنخض السعرات الحرارية.

كما نصحت بتناول كوب من عصير الجزر بشكل يومي للاستفادة منه بأكبر قدر ممكن.

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