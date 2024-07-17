لا تتجاهلها.. علامة تحدث في الصباح تدل على الإصابة بـ فشل القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القلب عضلة قوية تضخ الدم والأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية إلى جميع أنحاء الجسم، لكنه يتعرض لضعف أو تلف مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم "فشل القلب".

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، تشمل بعض العلامات المعروفة لمشكلة القلب ألم الصدر وضيق التنفس.

لكن كشفت دراسة جديدة عن علامة تحذيرية تظهر عند الاستيقاظ في الصباح، ألا وهي عدم انتظام ضربات القلب.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "سيركيوليشن ريسيرش" فإن ارتفاع مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، الذي يبلغ ذروته في الجسم عند الاستيقاظ من النوم، يؤدي دورا مهما في زيادة فرص الإصابة بهذه الاضطرابات.

ما هي اضطرابات ضربات القلب؟

هي حالة تُعطل فيها النبضات الكهربائية التي تتحكم في انتظام ضربات القلب، ما يؤدي إلى شعور الشخص بـ:

خفقان القلب أو التسارع أو البطء في ضرباته.

الدوخة أو الدوار أو الدوار.

ضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

التعب.

لماذا تحدث في الصباح؟

يرتبط إيقاع الكورتيزول اليومي، أو إيقاع الساعة البيولوجية بالنوم، حيث ترتفع مستويات هذا الهرمون بشكل طبيعي قبل دقائق قليلة من الاستيقاظ.

أظهرت الدراسة، التي أجريت على الفئران، أن هرمون الكورتيزول يتفاعل مع بروتين محدد على سطح خلايا القلب.

ينتقل هذا البروتين بدوره إلى جزء مختلف من الخلية، حيث يؤثر على الجينات المسؤولة عن انتظام ضربات القلب.

نتيجة لذلك، تصبح النبضات الكهربائية للقلب أقل انتظاما، ما يزيد من فرص الإصابة باضطرابات ضربات القلب.

ما هي خطورة هذه الاضطرابات؟

تؤدي اضطرابات ضربات القلب البطيني، وهي نوع محدد من عدم انتظام ضربات القلب، إلى فقدان الوعي والسكتة القلبية المفاجئة والوفاة، خاصة إذا لم يتم علاجها.

ما هي العلامات التحذيرية الأخرى لأمراض القلب؟

ألم في الصدر.

ألم أو ضعف أو خدر في الساقين أو الذراعين.

ضيق في التنفس.

الدوخة أو الدوار أو الإغماء.

التعب.

تورم الأطراف.

ما الذي يجب فعله؟

إذا واجهت أيا من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص على الفور.

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