30 صورة لأغلى 5 فنادق في الغردقة .. الليلة تبدأ بـ 13 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل فنادق الغردقة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "الخليج 365"، أغلى 5 فنادق للإقامة في الغردقة، وفقا لموقع "بوكينج".

فندق Pickalbatros Jungle Aqua Park - Neverland Hurghada

يضم هذا المنتجع 32 مسبحاً: مسبحاً واحداً مُدفأً للأشخاص البالغين ومسبحاً واحداً مُدفأً للأطفال و11 منزلقة مائية و19 مسبحاً، كما يُعد هذا المنتجع الواقع في الغردقة منتزهاً مائياً حقيقياً، حيث تحتوي غرفه على تراس أو شرفة تطل على المسابح أو حدائق المنتجع.

يشمل The Jungle Park غرفاً على طراز البنغل تحيط بالمسابح، كما تم تزيين الغرف المشرقة بألوان باعثة على الدفء من طراز الفن الأفريقي، فيما تشمل جميع الغرف تلفزيوناً وميني بار وحمّاماً داخلياً.

تلبي المطاعم العديدة في المنتجع جميع الأذواق، حيث يتم تقديم المأكولات المتوسطية والألمانية والمكسيكية والشرقية وهي ليست سوى بعض الخيارات المتوفرة في مكان الإقامة، كما يضم المنتجع عدداً من بارات المسبح والتي تقدم المأكولات الخفيفة والمشروبات طوال اليوم.

يوفر Jungle Park مسابح للأطفال ونادٍ للأطفال بالإضافة إلى العديد من المرافق الرياضية بما في ذلك ملعب تنس وملعب كرة قدم وميني غولف.

يمكنك الاستمتاع باستخدام الشاطئ الرملي الخاص في منتجع شاطئ الدانة.

تبعد مدينة الغردقة مسافة 25 دقيقة فقط بالسيارة ويمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة خدمة النقل بالحافلة أو السيارة.

سعر الليلة لشخص 8944 + 2,576 ضرائب ورسوم بإجمالي 11520 جنيها

منتجع ﭽاز أكوامارين

يقع "Jaz Aquamarina Resort" في الجهة الجنوبية من الغردقة، ويتميز بنادٍ للغوص وشاطئ خاص به، بالإضافة لـ20 مسبح و3 منتزهات مائية وعدد من المطاعم والبارات.

تشتمل غرف جاز أكوامارين على أسرّة فاخرة ونوافذ كبيرة ممتدة من الأرضية وحتى السقف، وقد تم تجهيزها بتلفزيون وميني بار، كما توفر الغرف العائلية منطقة معيشة منفصلة مزودة بأرائك، فيما تتميز بعض الغرف بإطلالات بانورامية على البحر أو إطلالات على المسبح.

يحتوي "Jaz Aquamarine" على 7 مطاعم حيث تُقدم 5 منها قوائم مأكولات (آسيوية وإيطالية ولبنانية وهندية وأطباق أسماك) مقابل تكلفة إضافية، كما يتم تقديم العروض الترفيهية المباشرة في المسرح في المساء.

يُمكن للضيوف الشعور بالحيوية والجمال مع ميفيداسبا الخاص بمكان الإقامة، والذي يشمل تقديم علاجات منعشة ومنشطة وعلاجات المياه وجلسات المساج وبرامج الاسترخاء وخدمات التجميل مقابل تكلفة إضافية.

يُعتبر مركز الغوص جاز أكوامارين مكاناً مثالياً لاستكشاف الشعاب المرجانية في الغردقة، كما يتوفر أيضاً للضيوف كرة الطائرة الشاطئية وركوب الجمال والصيد في أعماق البحار.

سعر الليلة لشخص 7068 + 1957 ضرائب ورسوم بإجمالي 9025 جنيها

منتجع Pickalbatros Alf Leila Wa Leila Resort - Neverland Hurghada

يقع ألف ليلة وليلة المصنف 4 نجوم مدينة الغردقة ويبعد مسافة ما يزيد قليلاً عن 400 متر فقط من الشاطئ، كما يوفر 6 مسابح وخدمة النقل من وإلى الشاطئ مجاناً بالإضافة إلى 5 أماكن لتناول الطعام وملعب للتنس، ويوفر هذا الفندق خدمة الواي فاي في جميع أنحاء مكان الإقامة، ويطبق هذا الفندق نظام الإقامة الشاملة كلياً.

تتميز الغرف في Alf Leila Wa Leila بأنها مشرقة وذات هواء منعش، كما تشمل شرفة واسعة ومنطقة جلوس مع مكتب للعمل وتلفزيون مع قنوات فضائية، وتضم الحمّامات لوازم الاستحمام الفاخرة.

يوفر هذا الفندق الشامل كلياً مطعماً أنيقاً يقدم المأكولات الإقليمية والعالمية في مطعم Le Marche ومطعم L`Asiatique الآسيوي ومطعم La Casa الإيطالي ومطعم Tagine الشرقي، بالإضافة إلى قاعة الطعام "Club Mac" و"بار الشاطئ" للمأكولات الخفيفة.

يمكن للضيوف الاسترخاء من خلال جلسة مساج أو التمرّن في مركز اللياقة البدنية، كما يمكن للأطفال قضاء وقت ممتع في نادٍ وملعب للأطفال، وينظم فريق الأنشطة الترفيهية عروض صوتية وضوئية مذهلة حول تاريخ مصر.

تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً في الموقع، كما يقع The Leila Wa على بُعد 20 دقيقة بالسيارة من مطار الغردقة الدولي و25 دقيقة بالسيارة من وسط المدينة.

يوفر مكان الإقامة إمكانية الدخول مجاناً إلى شاطئ Dana Beach Resort.

سعر الليلة لشخص 7453 + 2147 ضرائب ورسوم بإجمالي 9600 جنيها

فندق Steigenberger Aldau Beach Hotel

يقع هذا الفندق الشاطئي الديلوكس المصنف 5 نجوم في الغردقة ويوفر مكاناً فاخرًا ومنتزه مائي كبير خاص به وملعب مضاء للغولف، ويتميز فندق شتيجنبرجر الداو بيتش بمنطقة مسبح منعشة وشاطئ رملي خاص على مياه البحر الأحمر الدافئة.

تتميز الغرف الواسعة والمكيفة في فندق شتيجنبرجر الداو بيتش بحمام خاص وتراس أو شرفة تطل على البحر ومنطقة المسبح، كما يتوفر تلفزيون إل سي دي مع قنوات فضائية وميني بار.

يوفر فندق شتيجنبرجر الداو بيتش غوص السكوبا والغطس ورياضة ركوب الأمواج شراعيًا والتزلج على الماء والإبحار المظلي، ويمكن للضيوف بعد ذلك الاستمتاع بعلاجات صحية للجسم في منطقة السبا الكبيرة.

يحتوي فندق شتيجنبرجر الداو بيتش على 4 منافذ لتناول الطعام بما في ذلك مطعم المسبح والشاطئ، ويشمل الطعام المقدم المأكولات الشرقية والإيطالية ومأكولات منطقة البحر الأبيض المتوسط.

سعر الليلة لشخص 6307 + 1816 ضرائب ورسوم بإجمالي 8123 جنيها

فندق Steigenberger Resort Ras Soma

يعتبر Steigenberger Resort Ras Soma منتجع أنيق وفاخر يوفر مكان إقامة مع وجبتي طعام بالإضافة إلى تجربة فاخرة شاملة كلياً، وتشمل غرف الضيوف المجهزة بشكل فاخر غرف ديلوكس عائلية وغرف سوبيريور وغرف غراند سوبيريور وأجنحة تنفيذية مع مسابح خاصة و3 أجنحة رويال مع مسابح خاصة وفيلات خاصة كبيرة مع مسابح بغرفتي نوم أو 3 غرف نوم بجانب الشاطئ مباشرة، كما توفر الفيلات المصمم بشكل فاخر مزايا مخصصة بما في ذلك أحواض استحمام ساخنة ودشات داخلية وخارجية وأماكن معيشة واسعة مزودة بمناطق لتناول الطعام ومطبخ صغير ومناطق تراس كبيرة، فيما تحتوي كل غرفة على تلفزيون بشاشة مسطحة بقياس 55 بوصة وخزنات وميني بار ولوازم استحمام حصرية، بينما يضم هذا المنتجع مسبحان أولمبيان.

يحتوي هذا الفندق على 5 بارات ومطاعم فاخرة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة من مأكولات البوفيه الفاخرة في المطعم الرئيسي "كهرمانة"، أو تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء والمأكولات اللبنانية التخصصية في مطعم "أرابيسك"، أو المأكولات الإيطالية في مطعم "كابانا"، أو المأكولات الآسيوية واليابانية التخصصية في مطعم "بينيسوما" أو المأكولات البحرية الطازجة في "مطعم مايا بيتش"، فيما يعمل "بار سفاري" الواقع في اللوبي على مدار الساعة، ويقدم مجموعة كاملة من المشروبات والسيجار والكوكتيلات المميزة.

يحتوي هذا الفندق على 5 مطاعم ذات مستوى عالمي توفر قوائم المأكولات، حيث تقدم مجموعة واسعة من المأكولات بما في ذلك الأطباق اليابانية والإيطالية والمتوسطية والعالمية والمأكولات البحرية التخصصية، بالإضافة إلى بارات تقدم تشكيلة متنوعة من المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسيجار والمأكولات الخفيفة، كما تضم جميع منافذ بيع الأطعمة تراسات خارجية.

سعر الليلة لشخص 10371 + 2871 ضرائب ورسوم بإجمالي 13242 جنيها

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