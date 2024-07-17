احذر نقص هذا الفيتامين بجسمك.. يهدد قلبك ودماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فيتامين ب12 (الكوبالامين) ضروري لخلايا الدم الحمراء، وتخليق الحمض النووي، والوظائف العصبية،، وإنتاج الطاقة، لكن هل تعلم أن نقصه يؤدي إلى مشكلا صحية خطيرة تهدد قلبك وعقلك؟.

وبحسب timesofindia، فإن فيتامين ب12، ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، كما أنه ضروري لوظائف الأعصاب ، إذ يساعد في الحفاظ على صحتها.

نقص فيتامين ب12 والدماغ

يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى مشكلات في الذاكرة، والارتباك، وصعوبة التركيز، وحتى الخرف في الحالات الشديدة.

وقد يعاني بعض الأفراد من تغيرات في المزاج، والاكتئاب، والتهيج، والذهان بسبب نقص فيتامين ب12 الذي يؤثر على وظيفة الناقل العصبي.

نقص فيتامين ب12 والقلب

نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الهوموسيستين، وهو حمض أميني مرتبط بالقلب والأوعية الدموي.

وتساهم مستويات الهوموسيستين المرتفعة في خلل وظائف الخلايا البطانية، وتلف الشرايين، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية، وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

يمكن أن يؤدي فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين ب 12 إلى إجهاد القلب، حيث يعمل بجهد أكبر للتعويض عن انخفاض قدرة حمل الأكسجين في الدم.

أسباب نقص فيتامين ب12

يوجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

قد يكون الأشخاص النباتيون والنباتيون الذين لا يتناولون ما يكفي من منتجات الألبان أو البيض والأفراد الذين لديهم عادات غذائية سيئة معرضين للخطر.

الحالات التي تؤثر على المعدة، مثل فقر الدم الخبيث(حالة مناعية ذاتية تؤثر على بطانة المعدة)، أو جراحة تحويل مسار المعدة، أو بعض الأدوية، يمكن أن تضعف امتصاص فيتامين ب12.

العامل الداخلي هو بروتين يتم إنتاجه في المعدة ضروري لامتصاص فيتامين ب12.

يمكن أن تؤدي الحالات التي تقلل من إنتاج العامل الداخلي، مثل فقر الدم الخبيث أو جراحة المعدة، إلى نقصه.

طرق خفية يتفاعل بها جسمك عندما لا يكون هناك ما يكفي من فيتامين ب 12

قد تكون الأعراض الخفيفة والمبكرة لنقص فيتامين ب12 خفية ولكنها مؤثرة، وغالبًا ما تشمل التعب والضعف، والذي قد يُعزى إلى أسباب أخرى في البداية.

وقد يحدث خدر أو وخز في اليدين والقدمين، وقد تظهر أيضًا تغيرات في المزاج مثل التهيج أو الاكتئاب الخفيف في وقت مبكر.

وقد يواجه الأفراد صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء، ما قد يؤثر على الأنشطة اليومية.

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