6 علامة تدل على الإصابة بسرطان الرئة- لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ولكنه قد يكون صعب الاكتشاف في مراحله المبكرة، وفقا لما ورد عبر صحيفة healthline

6 علامات تحذيرية يجب عدم تجاهلها عند إصابتك بسرطان الرئة.

السعال المستمر

يعد السعال المستمر أحد أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا، إذا كان لديك سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو إذا تغير سعالك، فمن المهم أن ترى الطبيب.

السعال المصحوب بالدم

قد يكون السعال المصحوب بالدم علامة على وجود سرطان الرئة، ولكن يمكن أن يكون ناتجًا أيضًا عن حالات أخرى مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب القصبة الهوائية، إذا كان لديك سعال مصحوب بالدم، فمن المهم أن ترى الطبيب لتحديد السبب.

ضيق التنفس

قد يسبب سرطان الرئة ضيقًا في التنفس لأن الورم ينمو في الرئتين ويمنع تدفق الهواء، إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس، خاصة مع النشاط، فمن المهم أن ترى الطبيب.

ألم الصدر

يمكن أن يسبب سرطان الرئة ألمًا في الصدر، خاصة عند السعال أو التنفس بعمق. قد يكون الألم حادًا أو خافتًا، وقد ينتشر إلى الكتف أو الذراع.

بحة في الصوت

قد يسبب سرطان الرئة بحة في الصوت لأن الورم يؤثر على الحبال الصوتية، إذا كانت لديك بحة في الصوت لا تتحسن مع العلاج، فمن المهم أن ترى الطبيب.

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يسبب سرطان الرئة فقدان الوزن غير المبرر لأن الورم يستنزف طاقة الجسم، إذا فقدت الوزن دون محاولة، فمن المهم أن ترى الطبيب.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض أخرى، مثل التعب أو الإرهاق أو فقدان الشهية أو آلام العظام.

يمكن للكشف المبكر عن سرطان الرئة أن يزيد بشكل كبير من فرصك في العلاج الناجح.

التدخين

التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة. يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنحو 23 مرة.

التعرض للتدخين السلبي

التعرض للتدخين السلبي يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

التعرض لغاز الرادون

غاز الرادون هو غاز طبيعي عديم الرائحة واللون يتواجد في التربة والصخور. إنه ثاني أكبر سبب للإصابة بسرطان الرئة بعد التدخين.

التعرض للمواد الكيميائية الخطرة

يمكن أن تزيد بعض المواد الكيميائية الخطرة، مثل الأسبستوس واليورانيوم، من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

اقرأ أيضا:

احذر هذه الفاكهة.. الإفراط في تناولها يصيبك بالإسهال وزيادة الوزن

طبيب جلدية يكشف أخطر مشكلات الصيف وكيفية علاجها؟

أغلى برجر في العالم.. سعره يتخطى الـ 26 ألف جنيه لهذا السبب

شركة تحتجز موظف في غرفة مظلمة 4 أيام لهذا السبب

5 علامات تظهر في الحلم تدل على الحسد- مفسرة أحلام