لن تصدق ما فعله عريس في حفل زفافه.. مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في مشهد رومانسي غير تقليدي، احتفل عروسان بحفل زفافهما داخل عربة قطار بمترو الأنفاق في مدينة نيويورك، محولين رحلة عادية إلى تجربة لا تُنسى.

وفقا لصحيفة "washingtonpost"، فاجأ العريس دانيال جان عروسته خبيرة التجميل، إيسمي فالديز، بحفل زفاف استثنائي داخل قطار مترو الأنفاق، كبديل عن حفل الزفاف الفخم الذي كانا يحلمان به، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف في مدينة نيويورك.

استأجرا "دانيال" البالغ من العمر 39 عاما منظما لحفلات الزفاف وطاهيا لتقديم الطعام، بينما زُينت عربة القطار بالديكورات.

أعربت إيسمي عن سعادتها الغامرة بالمفاجأة، مشيرة إلى أنها شعرت بالدهشة والامتنان لرومانسية زوجها وفكرته المبتكرة، مؤكدة أن هذا الزفاف كان مميزا ومليئا بالذكريات الجميلة.

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