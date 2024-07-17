منها سقوط الأسنان.. أسوأ 7 أحلام قد تراها في منامك- لن تصدق تفسيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يواجه كثيرون كوابيس مخيفة، ولكن لا يعرفون معناها أو تفسيرها أو دلالتها.

وفي هذا التقرير يرصد "الخليج 365" أسوأ 7 أحلام يمكن أن يراها الإنسان في المنام.

سقوط الأسنان في المنام:

كشفت حنان الجندي مفسرة الأحلام عبر فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" أن سقوط الأسنان في المنام في اليد قد يدل على أموال وفيرة في الطريق إليك، ولكن سقوطها على الأرض قد يشير إلى وفاة أحد أفراد الأسرة".

ارتداء الكفن في المنام:

قالت مفسرة الأحلام عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" أن الشخص إذا رأى أنه يرتدي الكفن في المنام، فهذا يشير أن أمواله من الربا.

أما إذا رأى الحالم أنه مكفن من دماغه إلى رجله فهذا يدل على اقتراب موعد وفاته.

وإذا كان دماغ ورجل الشخص ظاهرة من الكفن، فهذا يدل على أن هذا الشخص سيقع في معصية كبيرة جدا.

الزواج وارتداء الفستان الأبيض في المنام:

كشفت الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الأحلام خلال لقائها ببرنامج "كلام هوانم"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم أن إذا حلمت الفتاة المتزوجة أنها ترتدي فستان زفاف عار وحاولت ارتداء أكمام أسفله، فهذا يدل على على حدوث مشكلات صحية لها، أن أن طفلها ضعيف.

رؤية الثعابين في المنام:

أوضحت حنان الجندي مفسرة الأحلام، عبر فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" أن رؤية الثعبان رمز للعداوة والشر، وقد يدل أيضا على العداوة بينك وبين شخص ما،

الحلم بطفلة رضيعة:

كشف الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الأحلام عبر فيديو لها، خلال برنامج كلام هوانم المذاع عبر قناة "الحدث" أنه إذا ظهرت الطفلة وهي تبكي أو ذات مظهر غير جيد فهذا يدل على الهموم التي تحملها الفتاة الحالمة.

سقوط الشعر للفتاة العزباء:

تساقط الشعر في المنام للفتاة العزياء قد يشير إلى فقدان شيء غالي وثمين في الحياة، والحسد أيضا، وفقا لما ذكرته الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الاحلام خلال استضافتها ببرنامج "إنبوكس"، المذاع عبر قناة صدى البلد.

قص الشعر الطويل:

كشف الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الأحلام خلال استشافتها ببرنامج "أحلى حياة"، المذاع عبر فضائية "ETC TV" أن إذا رأت الحالمة أنها تقص شعرها وهي تشعر بالحزن هذا يدل على فقدان ماديات وخسارة مادية.

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