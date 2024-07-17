7 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.. اذهب للطبيب فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

سرطان البنكرياس هو نوع نادر من السرطانات يبدأ على هيئة نمو للخلايا في البنكرياس، ونادرا ما تكون هناك أي علامات مبكرة لسرطان البنكرياس، وعندما تظهر يعني أن الورم في مرحلة متأخرة، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينيك» الطبي.

ويعتبر سبب سرطان البنكرياس غير واضح، إلا أن الأطباء اكتشفوا بعض العوامل التي يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، والتي تشمل التدخين، ووجود سيرة مرضية عائلية للإصابة بسرطان البنكرياس.

وهناك 7 أعراض يمكن أن تعتبر مؤشرا للإصابة بسرطان البنكرياس لا يجب على المريض تجاهلها، وفق ما أعلنت عنه مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية، والتي تتضح في الآتي:

فقدان الوزن

فقدان الوزن غير المبرر: أكد الأطباء أن سرطان البنكرياس يتسبب في فقدان المريض للوزن بشكل مفاجئ ما يتطلب اللجوء الفوري إلى الطبيب لتشخيص الحالة.

حكة جلدية: قد يعاني المصابون بسرطان البنكرياس من الحكة الجلدية بسبب زيادة الأملاح الصفراوية في مجرى الدم.

آلام في منطقة البطن أو الظهر: أثبتت الأبحاث أن قرابة 70% من المصابين بسرطان البنكرياس يعانون من آلام في منطقة البطن أو الظهر.

مشاكل في الأمعاء: يسبب سرطان البنكرياس مشاكل في الأمعاء ينتج عنها إسهال وتغير في لون البراز وأوجاع في منطقة البطن.

جلطات الدم

حمى وشعور بالبرد: يعتبر الإصابة بالبرد بشكل دائم مع ارتفاع حرارة الجسم من حين لآخر، مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس، لذا يجب استشارة الطبيب عند المعاناة من ذلك.

جلطات الدم: يعتبر تشكل الجلطات الدموية من العلامات الأولى لسرطان البنكرياس، وعادة ما تظهر الجلطة على شكل احمرار وتورم وألم في الساق التي بها جلطة دموية.

عسر الهضم: يعد عسر الهضم مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس في حال استمرار المشكلة.

في إطار ذلك، قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه يصعب تشخيص سرطان البنكرياس في المراحل المبكرة لأن أعراضه لا تكون واضحة، إذ تتشابه علاماته مع علامات الإصابة بحصوات المرارة أو مرض السكر؛ لذا يجب على المريض الذي تظهر عليه العلامات السالف ذكرها زيارة الطبيب على الفور لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب قبل تفاقم الوضع.