لتقوية المناعة.. 5 أطعمة تفعل العجائب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ الحفاظ على جهاز المناعة أمرًا ضروريًا لصحة جيدة، يساعدنا جهاز المناعة على مكافحة العدوى والأمراض، ولكنه قد يضعف أحيانًا بسبب العوامل مثل التوتر والتعب ونقص العناصر الغذائية، حسبما ذكر مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

وأضاف لمصراوي، هناك العديد من الأطعمة وال مشروبات التي يمكن أن تساعد على تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحته

الحمضيات

غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة القوي الذي يساعد على تعزيز وظائف المناعة، تشمل الحمضيات البرتقال والجريب فروت والليمون والمانجو والفراولة.

الخضروات الورقية الخضراء

غنية بفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى التي تدعم وظائف المناعة، تشمل الخضروات الورقية الخضراء السبانخ واللفت والجرجير والكركديه.

الزبادي

يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تعزز صحة الأمعاء وتُحسّن وظائف المناعة، اختر الزبادي مع بكتيريا حية نشطة.

المكسرات والبذور

غنية بفيتامين E والزنك ومضادات الأكسدة الأخرى التي تدعم وظائف المناعة، تشمل المكسرات والبذور اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا.

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة القوية التي تُعزز وظائف المناعة وتُحارب الالتهابات، يمكن شرب الشاي الأخضر ساخنًا أو باردًا.

نصائح طبية مهمة

الحصول على قسط كافٍ من النوم

ممارسة الرياضة بانتظام

التحكم في التوتر

الإقلاع عن التدخين

غسل اليدين بشكل متكرر

تناول نظام غذائي صحي

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