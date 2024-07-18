دراسة: العلاج الهرموني لسرطان الثدي يحمي من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة بيتسبرغ ارتباط بين العلاج الهرموني البديل المستخدم في علاج سرطان الثدي وانخفاض خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 7%.

ولاحظ الباحثون أن هذا التأثير الوقائي للعلاج الهرموني ينخفض مع التقدم في العمر، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ويعاني حوالي ثلثي مريضات سرطان الثدي من أورام إيجابية لمستقبلات الهرمونات، ما يعني أنها تنمو استجابة للإستروجين أو البروجسترون.

وبالنسبة لهؤلاء المريضات، يمكن أن يعيق العلاج الهرموني "إتش إم تي" HMT نمو الورم عن طريق منع الهرمونات من الارتباط بهذه المستقبلات.

ويرتبط هذا العلاج الهرموني أيضاً بزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة، كما أوضحت أبحاث سابقة.

وفي الدراسة الحديثة، استخدم الباحثون بيانات أكثر من 18 ألف مصابة ومصاب بسرطان الثدي، تلقى منهم 66% علاجاً هرمونياً.

ووجد الباحثون أن التأثير الوقائي للعلاج الهرموني كان أكثر وضوحاً لدى من تراوحت أعمارهن بين 65 و69 عاماً، وأنه يقل مع التقدم في العمر، وينخفض بعد الـ 80.

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