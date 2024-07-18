التنورة البيضاء تسيطر على صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - تسيطر الملابس الرياضية على الموضة النسائية في صيف 2024، وأوضحت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال أن تنورة التنس تحتل الموضة النسائية هذا الصيف، كما أنها التنورة البيضاء ذات الطيّات مع توب قصير كاشف للبطن "كروب توب"، بالإضافة إلى حذاء رياضي.

وأضافت المجلة أن قمصان لاعبي كرة القدم في فترة التسعينيات من القرن الماضي يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، مشيرة إلى أنه يمكن تنسيق القميص مع سروال رياضي لتأكيد الطابع الرياضي للقميص.

ويمكن أيضاً تنسيق القميص مع بنطال جينز أو بنطال قماشي ذي طيّة أيضاً، للحصول على إطلالة كاجوال تغلفها الأناقة.

كما يسجل القميص ذو التقليمات الأفقية العريضة المستوحى من رياضة البولو حضوراً قوياً هذا الصيف.

ويمكن تنسيق القميص مع بنطال جينز أو مع تنورة قصيرة (ميني) أو طويلة (ماكسي).

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