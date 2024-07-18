الامارات | موجة من «الحرّ الشديد» تجتاح جنوب أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت وزارة الصحة الإيطالية 12 مدينة قيد تحذير شديد من الحر، أمس، في حين اجتاحت موجة من الهواء الساخن قادمة من إفريقيا جنوب أوروبا ومنطقة البلقان، ورفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وسجلت كرواتيا أعلى درجات حرارة على الإطلاق في منطقة البحر الأدرياتيكي، حيث وصلت درجات الحرارة إلى نحو 30 درجة مئوية في مدينة دوبروفنيك جنوب البلاد، وهي الوجهة السياحية الأكثر شعبية في البلاد.

وفي صربيا، أعلنت شركة الكهرباء الحكومية استهلاكاً قياسياً، الثلاثاء، بسبب استخدام أجهزة تكييف الهواء. واتخذت السلطات البلدية في العديد من مدن جنوب أوروبا والبلقان إجراءات لرعاية كبار السن.

وتلقت طائرات رش المياه نداءات لإخماد حرائق الغابات بجنوب إيطاليا وشمال مقدونيا.