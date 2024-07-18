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الامارات | موجة من «الحرّ الشديد» تجتاح جنوب أوروبا

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روما - أ.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت وزارة الصحة الإيطالية 12 مدينة قيد تحذير شديد من الحر، أمس، في حين اجتاحت موجة من الهواء الساخن قادمة من إفريقيا جنوب أوروبا ومنطقة البلقان، ورفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وسجلت كرواتيا أعلى درجات حرارة على الإطلاق في منطقة البحر الأدرياتيكي، حيث وصلت درجات الحرارة إلى نحو 30 درجة مئوية في مدينة دوبروفنيك جنوب البلاد، وهي الوجهة السياحية الأكثر شعبية في البلاد.

وفي صربيا، أعلنت شركة الكهرباء الحكومية استهلاكاً قياسياً، الثلاثاء، بسبب استخدام أجهزة تكييف الهواء. واتخذت السلطات البلدية في العديد من مدن جنوب أوروبا والبلقان إجراءات لرعاية كبار السن.

وتلقت طائرات رش المياه نداءات لإخماد حرائق الغابات بجنوب إيطاليا وشمال مقدونيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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