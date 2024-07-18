الامارات | حديقة الصفا.. ملاذ هادئ لأهل دبي وزوّارها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعتبر «حديقة الصفا» واحدة من المعالم الشهيرة والاستثنائية في دبي، وهي ملاذ حقيقي لسكان دبي والإمارات عموماً لقضاء أوقات من الهدوء والسكون والانفصال عن صخب ومشاغل الحياة اليومية، وعلى الرغم من أن شارع الشيخ زايد النابض بالحياة يقع بجوار الحديقة فإنها تُعد مكاناً هادئاً يرتاده الناس لقراءة الكتب وممارسة هواية الركض.

حديقة الصفا حديقة حضرية عامة تقع بمدينة دبي، مساحتها الكلية 64 هكتاراً، ويحد الحديقة شارع الشيخ زايد، وشارع الوصل، وشارع الحديقة، وشارع 55، وهناك أربعة مداخل للحديقة، كل مدخل يطل على شارع من الشوارع الأربعة.

تم إنشاء الحديقة عام 1975، وبعد تسع سنوات على إنشائها جرى إعادة تجديدها في 1984، ثم خضعت لأكثر من عملية تطوير أبرزها في عامي 1989 و1992، وشملت إعادة التطوير إضافة مرافق صحية وملعب مغطى.

واختيرت الحديقة بين المواقع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.

تحتوي الحديقة على ثلاث بحيرات اصطناعية، وأكثر من 200 نوع من الطيور، و16924 نوعاً من الأشجار والشجيرات، وتغطي المروج العشبية نحو 80% من الحديقة، بجانب غابة صغيرة وتل له إطلالة بانورامية، فضلاً عن شلال يتدفق من التل وبحيرة تحتوي على نافورة، وتوفر جولات بالقوارب.

وتستقطب هذه الوجهة المميزة الزوار من مختلف الجنسيات، حيث يتوجّهون إلى هذا الموقع الجميل لمشاهدة مناظر «داون تاون دبي» وقناة دبي المائية الخلابة، ويمكن للزائرين أيضاً استئجار دراجة هوائية بسعر مقبول أو الاستمتاع بأجواء هادئة وسط المساحات الخضراء، كما تتردّد العائلات على هذه الحديقة لإقامة حفلات الشواء والنزهات، حيث تتوافر معدّات الشواء الجاهزة عند أطرافها.

وتوفر حديقة الصفا مجموعة كبيرة من الأنشطة والمرافق التي تتيح لزائرها قضاء وقت رائع في أجوائها المفعمة بالحيوية بصحبة من يحب، فإلى جانب كونها من أجمل الحدائق في إمارة دبي، فهي تعد أيضاً من أفضل الأماكن في دبي للنزهات العائلية ومن أبرز 10 وجهات لممارسة رياضتي المشي والجري في دبي.

وتُعتبر الحديقة الوجهة الأمثل لقضاء يوم ممتع خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، فهي تقع بجوار معظم المعالم السياحية، كما أن تصميم الحديقة يلبي احتياجات جميع الزوار بمن فيهم أصحاب الهمم.

. 3 بحيرات اصطناعية في الحديقة، و16924 نوعاً من الأشجار.

. 80% من مساحة الحديقة تغطيها المروج العشبية.

. من أفضل الأماكن في دبي للنزهات العائلية، ومن أبرز 10 وجهات لممارسة رياضتي المشي والجري.

. حديقة حضرية عامة مساحتها 64 هكتاراً، ولها أربعة مداخل تطل على أربعة شوارع.