الامارات | «كرة نارية في السماء» تُروّع سكان نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سببت كرة نارية في السماء حالة من الإثارة والفضول في نيويورك خلال مرورها فوق المدينة في وضح النهار، أمس.

وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر «فيس بوك» أن الظاهرة عبارة عن نيزك، وهو خط من الضوء ينشأ عندما ينفذ حطام الصخور من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض.

ويشير تحليل لتقارير شهود العيان إلى أن خطاً من الضوء كان مرئياً فوق المدينة صباح أمس، ثم اتجه غرباً بسرعة بلغت نحو 61 ألف كيلومتر في الساعة نحو ولاية نيوجيرسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن شهود عيان، أن الظاهرة كانت مصحوبة بأصوات تشبه الرعد وهزات تشبه الزلزال.

ويصبح النيزك مرئياً عندما ينفذ حطام صخور إلى الغلاف الجوي للأرض، حيث يحترق بسبب الاحتكاك بجزيئات الهواء، ويسمى الجزء الذي لم يحترق بالكامل واصطدم بسطح الأرض نيزكاً.