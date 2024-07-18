الامارات | أسبوع دبي للموضة يكشف عن برنامجه لربيع وصيف 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُعلن في دبي، أمس، عن قائمة علامات الأزياء العالمية والإقليمية المشاركة في النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة، التي ستطلق أبرز التوجهات والتصاميم الجديدة لموسم ربيع وصيف 2025 من إمارة دبي، العاصمة العالمية الرائدة للأزياء والموضة. وسيجري تنظيم أسبوع دبي للموضة، الذي يتصدّر قائمة فعاليات الموضة العالمية هذا العام ويسبق أسبوع نيويورك للموضة، في الفترة من الأول إلى السابع من سبتمبر 2024 في حي دبي للتصميم من خلال برنامج موسّع من الفعاليات في جميع أنحاء دبي.

برنامج الجهات العالمية

يقدّم أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، أعلى مستوى من التميّز والتنوّع والرؤية المستقبلية. وستبادر أكثر من 30 علامة تجارية من فرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وفلسطين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة إلى استعراض مجموعاتها من الأزياء الشعبية والأزياء الراقية، وذلك إلى جانب ضيوف من المصمّمين ذوي الشهرة العالمية الواسعة. وفي إطار البرنامج المقرّر لأسبوع دبي للموضة، سيجري تنظيم فعاليات متنوّعة في جميع أنحاء دبي، التي تضمّ 40 عرضاً، إلى جانب حفل عشاء خاصّ وفعالية لإطلاق مجموعات جديدة من تنظيم نخبة من أبرز العلامات العالمية، ومشاركة فئة مختارة من المدعوّين.

يذكر أنه سيجري إطلاق برنامج الجهات العالمية الراغبة في الشراء للمرّة الأولى على هامش فعاليات هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة، وذلك إلى جانب عروض الأزياء وفعاليات رفيعة المستوى، لتمكين تجّار التجزئة في جميع أنحاء العالم من الحصول على مزايا الفئات الخاصّة بأسبوع دبي للموضة. ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الجهات الراغبة بالشراء، واكتشاف المزيد من المواهب من خلال أسبوع دبي للموضة وقطاع الأزياء المزدهر في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً للموضة والأزياء.

لمسة مبتكرة

وفي هذا السياق، أشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، إلى أن دبي تُعدُّ قلب الموضة النابض على مستوى المنطقة، حيث تؤثر بشكل كبير في إيقاع تنظيم فعاليات الموضة العالمية. وأوضحت أنّ المجموعات التي يقدمها أسبوع دبي للموضة والمصمّمون المشاركون في هذا الحدث العالمي البارز، تسهم في إضفاء لمسة مبتكرة على صناعة الموضة والأزياء العالمية، وتعزيز التنوّع، وتسليط الضوء على أبرز المواهب الناشئة في المنطقة، إذ أسهم أسبوع دبي للموضة منذ انطلاقه في توفير العديد من الفرص المميّزة، وإطلاق الشراكات المثمرة، وبناء شبكات عالمية تربط المصمّمين المشاركين بالجهات الراغبة بالشراء.

وقالت خديجة البستكي: «نطمح إلى تحقيق المزيد من التقدّم من خلال النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة، التي تضمّ منصّة جديدة للجهات الراغبة بالشراء، وموقعاً موسّعاً والمزيد من الفعاليات المرافقة لهذا الحدث، وبرنامجاً موسّعاً خاصّاً بالمصممين. نحن على ثقة بأن النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة ستسهم على غرار سابقاتها في بلوغ آفاق جديدة من التميّز في عالم الأزياء ومواصلة ترسيخ مكانة دبي إحدى أبرز عواصم الموضة العالمية».

تجار التجزئة

من جانبه، قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «يُعدُّ تعزيز الروابط وإيجاد قنوات التواصل الفعّالة بين تجار التجزئة من حول العالم والمصمّمين المبتكرين الذين يسلط عليهم أسبوع دبي للموضة الضوء من الأهداف الرئيسة لبرنامج الجهات العالمية الراغبة بالشراء، والذي نطلقه للمرة الأولى تزامناً مع النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة. وتأتي ردود الفعل والتعليقات الإيجابية من أبرز الجهات الفاعلة ضمن قطاع الأزياء العالمي، تأكيداً للدور البارز الذي تلعبه مثل هذه المنصّة على الساحة العالمية. ونؤكد التزامنا الراسخ بدعم قطاع الأزياء عبر تزويد المصمّمين والتجّار على حدٍ سواء بمجموعة غنية من فرص النمو».

وسوف تشارك «ميتا»، الشريك الإعلامي الاستراتيجي لأسبوع دبي للموضة، في هذه النسخة من الحدث العالمي من جديد، وذلك من خلال جلساتها الحوارية الملهمة والمرتقبة بعنوان «Threads Talks V3.0»، حيث يلتقي أبرز خبراء القطاع، ليسهموا معاً في رسم مستقبل قطاع الأزياء العالمي من دبي. وسوف تتمحور سلسلة الجلسات الحوارية المبتكرة والندوات الحصرية حول التوجّهات الحالية في عالم الموضة والتحديات التي تواجهها الجهات العالمية والإقليمية الراغبة بالشراء وكبار المديرين التنفيذيين ومستشارو العلامات التجارية، لمناقشة غنيّة وتفاعلية بامتياز.

مواعيد وعروض

تتركّز الأيام الثلاثة الأولى من أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2025 حول مجموعات الأزياء الراقية، لتزويد المشاركين في هذا الحدث العالمي البارز بمجموعة من أحدث صيحات الموضة وتجارب التسوّق الفردية المصمّمة بعناية بالتعاون مع أبرز المتاجر. أما الأيام الثلاثة الأخيرة، فسوف تسلّط الضوء على مجموعات الأزياء الجاهزة لمصمّمين مشهورين مثل «Alia Bastamam» و«April & Alex» و«Benang Jarum» و«BLSSD» و«Dima Ayad» و«Born in Exile» و«Button Scarves» و«Choice» و«Heaven Lights» و«Riva» و«Self-made» و«Viva Vox» و«Weinsanto» التي يقدّمها ويدعمها اتحاد الأزياء الراقية والموضة، الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم أسبوع باريس للموضة. وسيتركّز اليوم الأخير من برنامج فعاليات أسبوع دبي للموضة حول المواعيد الخاصّة وتنظيم سوق خاصّ بالجهات الراغبة بالشراء. ويمكن الاطلاع على البرنامج الكامل المقترح للنسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.dubaifashionweek.ae/calendar

خديجة البستكي:

النسخة المقبلة من دبي للموضة ترسيخ لمكانة دبي كإحدى أبرز عواصم الموضة العالمية.

. «دبي للتصميم» ومجلس الأزياء العربي يطلقان برنامج الجهات العالمية الراغبة في الشراء.

. 30 مصمّماً معروفاً وناشئاً من أنحاء العالم يستعرضون آخر مجموعاتهم في دبي.