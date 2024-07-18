الامارات | «دبي للثقافة» و«ثقافة وسياحة أبوظبي» توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مذكرة تفاهم، بهدف تنسيق جهودهما في العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بقطاع المتاحف والآثار والتراث، ما يسهم في تحفيز ودعم قوة السياحة الثقافية في الدولة، وتوسيع نطاق حضور التراث المحلي على الخريطة العالمية. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التزام الطرفين بالعمل على تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وحرصهما على صون وحفظ التراث المحلي، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في قطاعي الثقافة والسياحة.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات المتاحف والتراث والآثار، من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والحوارات المشتركة، والأنشطة المتخصصة في هذه المجالات، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والمعارض المؤقتة والبرامج المصاحبة لها، وفق أفضل الممارسات التي يتعامل بها الجانبان، كما تتضمن المذكرة تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي ترفع مستوى الجهود الثقافية المتبادلة.

وفي هذا السياق، أشارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي إلى حرص «دبي للثقافة» على التواصل مع المؤسسات المحلية وتوطيد العلاقات معها، ما ينعكس إيجاباً على الحراك الإبداعي الذي تشهده الدولة، وقالت: «تسعى (دبي للثقافة) عبر مشاريعها المختلفة إلى تطوير المشهد الثقافي من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي بتفاصيل مجالات الآثار والتراث، وأهمية المحافظة على موروثنا وتاريخنا العريق، ودعم قوة البنية التحتية الثقافية في الدولة، وترسيخ سمعتها مركزاً رائداً في كل المجالات الثقافية».

من جانبه، قال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نجدد حرصنا على الارتقاء بقطاعي الثقافة والسياحة وتمكين استدامة صون التراث، ونسعى إلى التكاملية في العمل والتعاون المشترك بين جميع الهيئات المعنية بالثقافة والسياحة. وتفتح شراكتنا مع (دبي للثقافة) الباب أمام مزيد من المشاريع والخطط الاستراتيجية المشتركة».