ما أسباب وعلاج فقدان الشهية المفرط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اضطرابات الأكل تشمل الشره المرضي وفقدان الشهية العصبي، ووجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ماكجيل الكندية أن هذه الحالة يمكن علاجها إذ ترتبط بمادة تنتج بمعدل قليل في الدماغ.

ووجد الباحثون ارتباط بين هذه الحالة ونقص في الناقل العصبي، الذي يطلق عليه "الأستيل كولين"، والذي يشارك في السلوكيات المكتسبة، والرغبات الشديدة، والمكافأة.

وعندما تطلق الدماغ هذه المادة الكيميائية بشكل مخفّف، يزداد السلوك العصبي المرتبط بتناول الطعام.

الأنوريكسيا

من أعراض الأنوريكسيا، تناول الكثير من الطعام، ثم تقيؤه، ولذلك تاثيرات خطيرة، كما قالت تايلور سويفت: "اعتقدت أن من المفترض أن أشعر وكأني سأغيب عن الوعي في نهاية العرض" في الفيلم الوثائقي عنها على نتفليكس.

وأكد فريق البحث الارتباط بين اضطرابات الأكل وبين طفرة جينية ترتبط هي الأخرى باضطرابات تعاطي المخدرات. ولاحظ الباحثون أن هذين الشكلين من المرض العقلي يشتركان في بعض الخصائص الرئيسية.

وينطوي اضطراب المخدرات واضطراب الأكل على عادات يصعب التخلص منها وسلوكيات قهرية، مدفوعة بالقيود في حالة اضطرابات الأكل، و"المكافآت"، في حالة مدمني المخدرات، حيث تنشط عقاقير الإدمان نظام المكافأة في الدماغ، ما يؤدي إلى إطلاق الدوبامين وغيره من المركبات "السعيدة" في الدماغ.

وفي تجربة مبشرة، عالج الفريق الفئران المعدلة وراثياً بـ"دونيبزيل" وهو دواء لعلاج الزهايمر يثبط الإنزيم الذي يكسر مادة الأسيتيل كولين، ولاحظوا بعض التأثيرات المهمة.

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