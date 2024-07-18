الامارات | سائق شاحنة يعثر على طفل تائه في طقس عاصف والقبض على والدته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حاز طفل لم يتعد عامًا واحدًا على لقب "الطفل المعجزة" بعد أن نجا من التيه ليومين في طقس عاصف قبل أن يراه سائق شاحنة وهو يزحف على جانب الطريق العام، وذلك في اليوم التالي للعثور على شقيقه البالغ من العمر 4 سنوات ميتًا واعتقال والدته بعيدا جدا عنهما.

وقال شريف أبرشية كالكاسيو في الولايات المتحدة، غاري جيلوري، إن الطفل تعرض للدغات عديدة من الحشرات، لكن يبدو أنه في حالة جيدة. وقال جيلوري خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي في بحيرة تشارلز، على بعد حوالي 322 كيلومترًا غرب نيو أورليانز، إن تقارير التشريح ما زالت معلقة بشأن الطفل البالغ من العمر 4 سنوات والذي عثر عليه ميتا يوم الاثنين الماضي.

وتم العثور على جثة الطفل الأول في بحيرة خلف مركز الترحيب بالطريق السريع 10 بالقرب من خط ولاية تكساس، حيث نقلت "أسوشيتد برس" عن الشرطة قولها أنه شوهد آخر مرة يوم السبت مع والدته عاليه جاك، 25 عامًا، والطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا.

وبعد شكوك بوفاة الطفل الرضيع أيضا استعدت السلطات لتفتيش المياه بحثا عنه بعد إيجاد جثة شقيقه، قبل أن يتصل سائق الشاحنة بالرقم 911 ليخبر عن مشاهدته للطفل.

وقال غيلوري الذي بدا متأثرا بشكل واضح: "نحن ننظر إلى هذا الطفل البالغ من العمر سنة واحدة باعتباره طفلنا المعجزة لأنه لا يزال على قيد الحياة".

وضرب إعصار بيريل شرق تكساس في وقت مبكر من يوم الاثنين، واستمر البحث عن الطفل وسط هطول أمطار غزيرة ومتقطعة ورياح شديدة. قال غيلوري: "أمضى هذا الطفل يومين في الطقس على جانب الطريق السريع. الحمد لله أن سائق الشاحنة رآه."

وتم إصدار تنبيه لوكالات إنفاذ القانون بشأن الأم ليلة الاثنين، وأصدر قاضٍ في لويزيانا أمرًا بالقبض عليها وهو ما جرى ولكن بولاية ميسيسيبي، على بعد أكثر من 563 كيلومترًا من المكان الذي تم العثور فيه على أطفالها.

وكان من المقرر تسليمها إلى لويزيانا، حيث واجهت تهمة عدم الإبلاغ عن طفل مفقود، وقال غيلوري إن القاضي الذي أصدر الأمر حدد الكفالة بمبلغ 300 ألف دولار، ولكن دون توضيح ملابسات هذه القصة الغريبة بأكملها.