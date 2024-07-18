كيف يساعد ماء جوز الهند على فقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يساعد ماء جوز الهند على إنقاص الوزن، وذلك نظرا لاحتوائه على الألياف التي تسهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما إنه مشروب منعش خلال الصيف.

وكشف موقع "أن دي تي في" الهندي فوائد ماء جوز الهند في خسارة الوزن، وفقا لموقع "أن دي تي في" الهندي".

سعرات منخفضة

يعد ماء جوز الهند إضافة مثالية لمن يتبع حمية غذائية صارمة لخسارة الوزن، بسبب سعراته الحرارية المنخفضة التي تصل إلى 44 سعرة في كوب واحد، لكن عند إضافة المحليات إلى الكوب مثل العسل فسترتفع عدد السعرات.

غني بالألياف

يجمع أخصائيو التغذية على وضع ماء جوز الهند في مقدمة المشروبات الغنية بالألياف الغذائية.

ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية فإن كل 100 جرام من جوز الهند تحتوي على حوالى 9 جرام من الألياف الغذائية، ويمكن أيضاً لزيادة معدل الألياف زيادة "برش" جوز الهند الأبيض إلى الشراب.

يحفز الهضم

يساعد المشروب في تليين المعدة وتسهيل عملية الامتصاص والهضم والتخلص من الدهون بشكل أسرع.

لذلك فإنّ ارتشاف كوب واحد يومياً يساعد في التخلص من مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

ترطيب الجسم

يحافظ شرب كوب من ماء جوز الهند يومياً على رطوبة الأجسام، وحين تتوفر الرطوبة المثالية للجسم يشعر الشخص بجوع أقل ويميل إلى تناول كميات أقل من الطعام.

كما يساعد شرب كوب يومياً على إبقاء المعدة ممتلئة، ومنع الإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر خاصة في منتصف الليل.

ولمن لا يحب طعم ماء الجوز الهند، فيمكن إضافة "برش" ثمرة جوز الهند، أو بعض أوراق النعناع الطازجة، لتعزيز النكهة، ثم التحريك جيداً ووضع بعض قطع الثلج لشربه بارداً، ما يشكل مشروباً مثالياً خلال أوقات الصيف.

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