ما أسباب وأعراض التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - التهاب الزائدة الدودية من الأمراض الحادة في تجويف البطن، وكشفت الدكتورة كسينيا أوتكينا، أخصائية جراحة الأطفال أن الأطفال لا يمكنهم دائما وصف نوع الألم الذي يشعرون به، لذا من الضروري التعرف على الأعراض التي تشير إلى التهاب الزائدة الدودية، وفقا لصحيفة "Gazeta.Ru".

وقد يؤدي انسداد تجويف الزائدة الدودية إلى التهابها، كما قد يكون السبب انقطاع إمدادات الدم إليها.

ويمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية لأسباب مختلفة مثل: البراز المتحجر أو بذور الفاكهة التي تسقط في تجويفها وإلى تشنج الأوعية الدموية أو انضغاطها على خلفية انحناء الأمعاء.

وفقدت الزائدة الدودية وظيفتها الأساسية (الهضم)، ولكنها تحتفظ بوظيفة عضو ليمفاوي، حيث توجد في تجويفها أنسجة ليمفاوية تتضخم عند تفاعلها مع العدوى.

وقد تحصل على خلفية تضخم هذه الأنسجة اضطرابات في الأوعية الدموية.

وعموما يمكن القول بأن أسباب التهاب الزائدة الدودية عديدة ومختلفة ولا توجد طريقة فعالة للوقاية منها.

أعراض التهاب الزائدة الدودية:

ألم في البطن، لذلك عندما يشكو الطفل من ألم في البطن يجب استشارة الطبيب للتأكد من أنه لا يشير إلى التهاب الزائدة، وقد لا يشعر الطفل بألم في البطن، بل تظهر عليه علامات الضعف والخمول وفقدان الشهية والغثيان والتقيؤ.

وعندما تكون الزائدة الدودية موجودة في تجويف البطن بشكل غير معتاد - في تجويف الحوض، أو تحت الكبد، ما يؤدي إلى تغير طبيعة الألم وشدته، يصبح من الصعب تشخص التهابها.

ولهذه الأسباب، تشخيص التهاب الزائدة الدودية هو دائما مهمة طبيب مؤهل فقط لأن ألم البطن قد يكون من أعراض أمراض جراحية أخرى تتطلب تدخلا جراحيا مثل الانجلاف، والتهاب الرتج، وانسداد الأمعاء، ووجود أجسام غريبة في تجويف البطن، والأمراض النسائية الحادة عند الفتيات وغيرها".

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