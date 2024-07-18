نظام غذائي يساعد على تعزيز جودة النوم.. طبيبة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة تاتيانا سولنتسيفا خبيرة التغذية الروسية أن حمية البحر الأبيض المتوسط غنية بالمعادن، ما يؤثر بشكل إيجابي على الجهاز العصبي ومن ثم يسهم في تحسين نوعية النوم.

وتتميز حمية البحر الأبيض المتوسط باحتوائها على نسبة عالية من الأطعمة النباتية وزيت الزيتون والأسماك والمأكولات البحرية مع نسبة محدودة من اللحوم الحمراء والحلويات.

وتتكون بشكل أساسي من أطباق مطبوخة في المنزل مع حد أدنى من المعالجة والخضروات الموسمية والفواكه والخضار الورقية، كما أن نسبة الكهربوهيدرات البسيطة فيها محدودة، وفقا لصحيفة "Gazeta.Ru".

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي قيموا نوعية نومهم بأنها جيدة، وبرجع سبب ذلك أن هذه الحمية تزود الجسم بالمعادن التي لها تأثير مفيد على الجهاز العصبي وعملية النوم وبالتالي النوم نفسه البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والزنك والكروم وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي واستقلاب الدهون.

ويساعد نمط الحياة النشط وكذلك تناول وجبة خفيفة قبل 2-3 ساعات من الخلود إلى النوم، والامتناع عن تناول الكافيين قبل خمس ساعات من موعد النوم، على تحسين نوعية النوم.

ويجب ألا يحتوي العشاء على أطعمة دهنية أو حارة أو تسبب حرقة المعدة. وأفضل خيار لوجبة العشاء هو البروتين والألياف، مثل لحم الديك الرومي أو الدجاج أو السمك مع الخس أو الخضار الطازجة لأن هذا العشاء متوازن ويسمح للشخص بأن يغط بسرعة في نوم عميق".

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