قد يخفض ضغط الدم ويمنع أمراض القلب.. مشروب شهير يفعل العجب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف عالم التغذية تيم سبيكتور عن مفاجأة لعشاق القهوة، حيث أشار إلى أن فنجان القهوة يمكن أن يخفض ضغط الدم ويمنع أمراض القلب.

وفي حديثه من على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، سلط الأستاذ في كلية كينجز لندن الضوء على الفوائد المحتملة التي قد تعود على ميكروبيوم الجهاز الهضمي من شرب القهوة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال البروفيسور سبيكتور: "يمكن التنبؤ بشرب القهوة من خلال الميكروبات الموجودة في جسمك، لذلك لدينا جميعًا ميكروب معين يأكل القهوة فقط، إنها تسمى Lawsinobacter وهي تعطيك فكرة عما يحدث داخل أمعائك، إنها كائنات دقيقة للغاية، وتأكل بشكل انتقائي، لذا عليك أن تقدم لها بالضبط ما تريده، واتضح أن شرب القهوة مفيد، فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار الثلث، إنها أخبار جيدة لمحبي القهوة، ولكن مرة أخرى، ربما يرجع ذلك إلى الميكروبات التي تأكل قهوتك وتنتج مواد كيميائية صحية."

ويزعم الخبير أن القهوة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية وحتى الألياف، وتشير الأبحاث إلى أنها قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة مذهلة تصل إلى 25%.

ويبحث البروفيسور سبيكتور أيضًا في العلاقة بين القهوة وصحة الأمعاء في ورقة علمية قادمة، ما يشير إلى أن هذا التفاعل قد يخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

وأوضح: "ما هي الفوائد الصحية؟ إنها واحدة من أهم الأشياء في القهوة، إنها منطقة معقدة، لكنني أعتقد أننا فجأة نجمعها من مشروب كان يُنظر إليه على أنه ضار جدًا بنا إلى شيء يمكن أن يكون مفيدًا بالفعل، القهوة عبارة عن نبات مخمر تعمل عليه الميكروبات".

"إن القهوة تحتوي على مئات، وليس آلاف، من المواد الكيميائية التي تنتجها، وهناك مجموعة من البوليفينولات التي تعززها الميكروبات أثناء تخميرها، وهذه المواد لها تأثيرات مباشرة على أجسامنا، وبعضها يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم ويقلل من التوتر ويخفض ضغط الدم، وقد أظهرت الدراسات الآن بوضوح أنك تحصل على نفس القدر من الفائدة على القلب مع القهوة منزوعة الكافيين".

ونصح: "القهوة غذاء صحي، ويجب علينا جميعًا أن نشرب ثلاثة أكواب منها على الأقل يوميًا، وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية، ولا يهم إن كنت لا ترغب في تناول الكافيين، فقط تناول القهوة منزوعة الكافيين، ربما تكون صحية بنفس القدر، أظهرت الدراسات أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم، ومرض باركنسون، والاكتئاب، ومن الممكن أيضاً أن يتمكن الأشخاص الذين يشربون القهوة من تقليل خطر الوفاة المبكرة".

اقرأ أيضًا

15 صورة لحفل زفاف تحول لنهاية مأساوية- لن تتوقع ما حدث (فيديو)

ديون وضائقة مالية لـ4 أبراج الفترة القادمة

6 علامة تدل على الإصابة بسرطان الرئة- لا تتجاهلها

لتقوية المناعة.. 5 أطعمة تفعل العجائب بجسمك

6 تأثيرات مذهلة تدفعك لتناول الموز قبل النوم مباشرا