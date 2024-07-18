ماء الفلتر خطر على صحتك في هذه الحالة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المعلومات المُضللة حول مخاطر شرب ماء الفلتر على الصحة، مما أثار قلق الكثيرين.

ما هي مخاطر ماء الفلتر؟

يقول حازم علي استشاري التغذية العلاجية، قد تُزيل بعض أنواع الفلاتر بعض المعادن المفيدة من الماء، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

من المهم ملاحظة أن الماء المصفى لا يزال يحتوي على كميات كافية من هذه المعادن من مصادر أخرى في النظام الغذائي.

وأضاف لمصراوي، في حالات نادرة، قد تُصبح فلاتر المياه موطنًا للبكتيريا إذا لم يتم تنظيفها وصيانتها بشكل صحيح. لذلك، من المهم اتباع تعليمات الشركة المصنعة لتنظيف الفلتر واستبداله بانتظام.

وأشار إلى أن يمكن أن تكون فلاتر المياه باهظة الثمن، خاصةً الأنواع عالية الجودة.

ما هي فوائد ماء الفلتر؟

تُقدم فلاتر المياه العديد من الفوائد، منها:

إزالة الشوائب

تُزيل الفلاتر الشوائب مثل الكلور والرصاص والمواد الكيميائية الأخرى من الماء.

تحسين الطعم والرائحة

يُمكن أن تُحسّن الفلاتر طعم ورائحة الماء، مما يجعله أكثر استساغة.

حماية الأجهزة

تُساعد الفلاتر في حماية الأجهزة المنزلية، مثل غسالة الصحون والغسالة، من الترسبات المعدنية.

ما هي النصائح لاستخدام ماء الفلتر بأمان؟

اختر نوع الفلتر المناسب

هناك العديد من أنواع فلاتر المياه المتاحة، لكل منها مزايا وعيوب مختلفة. اختر الفلتر الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

اتبع تعليمات الشركة المصنعة

اقرأ تعليمات الشركة المصنعة بعناية لتنظيف الفلتر واستبداله بانتظام.

احرص على تنظيف صنبور المياه بانتظام

قد تتراكم البكتيريا على صنبور المياه، لذلك من المهم تنظيفه بانتظام بمحلول من الماء والخل.

استشر طبيبك

إذا كنت تعاني من أي حالة طبية، فتحدث إلى طبيبك قبل استخدام ماء الفلتر.

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