مع ارتفاع درجة الحرارة.. كيف تحمي عينيك في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد الحاجة إلى العناية وحماية العين من أشعة الشمس وحر الصيف.

وفي التقرير التالي يقدم لكم موقع "الخليج 365" نصائح لحماية العين من حر الشمس وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

1- ارتداء النظارات الشمسية

النظارات الشمسية ضرورية لحماية عينيك من الأشعة الضارة والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب العين.

2- تجنب التعرض للشمس

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، أمر ضروري وفي غاية الأهمية، لذا حاول قضاء وقت أقل في الشمس.

3- اختيار الوقت المناسب للخروج

عدم الخروج في ساعات الذروة والتي تتراوح بين الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا عندما تكون أشعة الشمس أقوى.

4- ترطيب العينين

يمكنك ترطيب عينيك في الصيف منعا للإصابة بالجفاف، والتهيج والحكة، عن طريق استخدام قطرة مرطبة.

5- الحفاظ على نظافة العين، وغسل اليدين بشكل متكرر منعا لنقل الجراثيم للعين.

بالإضافة إلى ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي.

تناول أطعمة غنية بفيتامين أ.

عدم الفرك في العين.

استبدال العدسات اللاصقة باستمرار.

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