فيديو مؤثر| قرد صغير يودع أمه بعد وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في مشهد مؤثر يلامس مشاعرنا الإنسانية، يظهر قرد صغير وهو يودع أمه بعد وفاتها، وجاء ذلك خلال تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع "فيسيوك".

ويظهر الفيديو القرد الصغير وهو يحاول أن يحتضن أمه، ويحاول إيقاظها أثناء دفنها، ولكن يحاول صاحبة أخذه من بين أحضانها وهي تركض في قبرها.

وكانت تبدو على القرد الصغير علامات الحزن ومدى تعلقه بأمه، وتبين من خلال تلك المقطع أن المشاعر لا حدود لها، بين البشر والحيوانات، مما أثار تساؤلات العديد من رواد السوشيال ميديا حول طبيعة الوعي لدى الحيوانات وقدرتها على فهم الموت والحزن.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وجاءت التعليقات كالتالي: "الجنة تحت أقدام الأمهات سبحان الله"، "ياحبيبي على وجع قلبه، ربنا يرزقه بقلوب حنينة عليه"، "مشهد قاسي جدا"، "الحيوانات عندها رحمة"، "فعلا فراق الأم صعب جدًا"، "مشهد حزين ومؤثر جدا"، "مشهد صعب جدا"، "سبحان الله مشهد صعب ومؤلم".

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