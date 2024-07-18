احذر .. 4 علامات تشير بإصابتك بحصوات الكلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

حصى الكلى هي رواسب صلبة تتكون في الكلى، وتسبب ألمًا شديدًا وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى.

وتختلف أحجام حصى الكلى من صغيرة بحجم حبة الرمل إلى كبيرة بحجم حبة البازلاء أو أكبر

سعيد شلبي استشاري الكبد يقول لمصراوي، تمر الحصوات عادةً عبر الحالبين، وهما الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكلى إلى المثانة، وتسبب الألم الشديد عند مرورها.

علامات تشير إلى إصابتك بحصوات الكلى يجب الانتباه إليها

1- ألم شديد في أسفل الظهر أو الجانب

وهو أكثر أعراض حصى الكلى شيوعًا، ويمكن أن يكون الألم حادًا ومفاجئًا، وينتشر إلى أسفل البطن أو الفخذ أو منطقة الفخذ.

2- الغثيان والقيء

يمكن أن تسبب حصى الكلى أيضًا الغثيان والقيء، وذلك لأن الألم الشديد يمكن أن يحفز الجهاز الهضمي.

3- دم في البول

يمكن أن تُسبب حصى الكلى تهيجًا وجرحًا في بطانة الحالب أو المثانة، مما قد يؤدي إلى وجود دم في البول.

4- الشعور بالحرقان أو الألم أثناء التبول

يمكن أن تسبب حصى الكلى أيضًا شعورًا بالحرقان أو الألم أثناء التبول، وذلك لأنها قد تهيج مجرى البول.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم مراجعة الطبيب على الفور.

نصائح طبية مهمة للوقاية من حصي الكلى

شرب الكثير من السوائل

تناول نظام غذائي منخفض الملح

تقليل تناول البروتين الحيواني

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

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