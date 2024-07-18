بالأبيض.. إطلالة أنيقة لخطيبة نجل بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

احتفل الفنان بيومي فؤاد بخطوبة نجله"محمد"، أمس الأربعاء، في وسط عائلي يقتصر على الأهل والمقربين.

وشارك محمد بيومي فؤاد صور من حفل الخطوبة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وظهر محمد وهو يرتدي بدلة زرقاء اللون، مكونة من بليزر، وقميص أبيض، وبنطلون أزرق، وجرافت بنفس درجة البنطلون.

كما ارتدت العروسة، فستانا باللون الأبيض، بصيحة الأوف شولدر، وعلى أحد جانب أحد الكتاف رباط على شكل "فيونكة".

واختارت أن تترك شعرها مربوط للخلف، ونسقت مع الإطلالة مكياج هاديء.

جدير بالذكر أن الفستان كان تفاصيله تتناسب مع قوامها، ولون بشرتها، مما أبرز أنوثتها، وجعلها تظهر بشكل متألق وجذاب.