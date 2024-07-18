بالفستان الأبيض.. القبض على عروس يوم زفافها والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، قبض على عروس تدعى "نانسي ليزيث" في حفل زفافها.

وقبضت الشرطة على نانسي بمجرد وصولها إلى الكنيسة، وعرضت على النيابة العامة بفستان زفافها الأبيض، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.



وتمكن زوجها "كليمنتي مينديولا مارتينيز" من الهروب من الكنيسة، ولكن تم العثور عليه متوفى في سيارته في فيلا بالمكسيك، ومحاطا بأكثر من 200 رصاصة.



وحُكم على نانسي بالسجن لمدة 11 عاما وستة أشهر بتهمة السرقة بالإكراه.

وأثبتت المحكمة أنها كانت عضوة في منظمة إجرامية تسمى "فاميليا ميتشواكانا" وشاركت في عملية السرقة بالإكراه.



وبحسب التحقيقات، قامت المتهمة بسرقة أموال من أحد الضحايا في منطقة تينانجو ديل فالي، بالتعاون مع امرأة أخرى واثنين رجال.

وتقدمت الضحية بشكوى إلى النيابة العامة التي حددت هوية نانسي وشريكها.



وعرضت السلطات مكافأة قدرها 13034 جنيها إسترلينيا مقابل أي معلومات للقبض عليه.



وقبل وفاته، كان قيد التحقيق بتهمة ابتزاز تجار الدجاج في وادي تولوكا، فضلا عن مشاركته في العديد من عمليات الاختطاف والقتل في المنطقة.

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