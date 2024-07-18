"زوجي أنت طالق".. الشيخة مهرة آل مكتوم تعلن طلاقها من زوجها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أعلنت الشيخة مهرة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلاقها من زوجها مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وذلك عبر منشور على حسابها الشخصي على "انستجرام".

سبب الطلاق:

لم تصرّح الشيخة مهرة صراحةً بسببه، لكنّ رسالتها على "انستجرام" تشير إلى انشغال زوجها الدائم عنها، مما أشعرها بالفراغ والوحدة، "بما أنك مشغول برفاق آخرين، فأنا أعلن طلاقنا، أنا أُطلقك، انت طالق طالق طالق.. زوجتك السابقة"، كما أنها حذفت جميع الصور التي جمعتها بزوجها.

تفاصيل الزواج:

تزوجت الشيخة مهرة من الشيخ مانع في يونيو 2023، وأقيم حفل زفاف فخم في قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

أنجبت الشيخة مهرة ابنتها الأولى من الشيخ مانع في 5 مايو 2024، وأسمتها "مهرة".

من هي الشيخة مهرة؟

ولدت الشيخة مهرة في 26 أبريل 1994.

هي ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

حصلت على شهادة في العلاقات الدولية من إحدى جامعات المملكة المتحدة.

تهتم بالفروسية والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

تشارك بنشاط في الأعمال الخيرية ودعم المبادرات الإنسانية.

تم اختيارها كأجمل وجه فتاة مسلمة في العالم عام 2020.

من هو الشيخ مانع؟

هو ابن عم الشيخة مهرة.

شخصية رائدة في مجال الاستثمار والتجارة في الإمارات.

يملك شركة البردي التجارية في دبي.

يملك أيضا شركة جي سي آي العقارية.

صاحب مجموعات M M.