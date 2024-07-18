من وحي مسلسل "الخلطة السرية" 7 علامات تُشير إلى خيانة زوجك.. هل أنتِ مُهددة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ناقش مسلسل الخلطة السرية قضية الخيانة الزوجية التي تعرضت لها نهلة التي تجسد شخصيتها الفنانة بسمة داوود وقام بدور الزوج الفنانة إسلام جمال.



وكشف إبراهيم مجدي استشاري النفسي عن طرق بسيطة لخيانة الزوج حيث قال، بينما قد لا يُمكن الجزم بشكل قاطع بخيانة الزوج دون وجود دليل ملموس، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تُثير الشكوك وتدفعك للتساؤل عن إمكانية حدوث خيانة، وإليك بعض هذه العلامات مستوحاة من مسلسل "الخلطة السرية":



التغييرات في سلوكه: ازدياد اهتمامه بمظهره الخارجي: مثل تغيير تسريحة شعره أو شراء ملابس جديدة بشكل متكرر، دون مناسبة واضحة، قضاء وقت أطول خارج المنزل: مع عدم إعطاء تفاصيل واضحة عن وجهته أو مع من يقضي وقته، ازدياد سرية هاتفه: مثل تغيير كلمة المرور أو إخفاءه عنك أو اصطحابه معه أينما ذهب. الانشغال الدائم: سواء بالعمل أو بالأنشطة الاجتماعية، مع قلة الوقت المتاح لكِ، البرود في العلاقة العاطفية: مثل قلة الاهتمام بكِ عاطفياً وجسدياً، وتجنب التواصل الحميم.



السلوكيات المريبة: الكذب المتكرر: وتقديم أعذار غير منطقية لتبرير غيابه أو سلوكه. التحفظ الشديد على هاتفه: مع رفض مشاركة كلمات المرور أو السماح لكِ بتفقد رسائله أو اتصالاته. التغييرات في روتينه اليومي: مثل تغيير أوقات نومه أو مواعيد طعامه دون سبب مفهوم. اهتمام مبالغ به بوسائل التواصل الاجتماعي: مثل قضاء وقت طويل على هاتفه، وتغيير صورته الشخصية بشكل متكرر، وإضافة أشخاص جدد دون معرفتك، شراء هدايا باهظة الثمن دون مناسبة: ما قد يُشير إلى محاولته تعويض شخص آخر.



تغيرات في مشاعرك: الشعور بالغيرة والشك: دون سبب منطقي، مع ازدياد الشكوك حول تصرفات زوجك، فقدان الثقة: وعدم الشعور بالأمان في العلاقة. البرود العاطفي: وفقدان الشعور بالحب تجاه زوجك.



الشعور بالوحدة: رغم وجود زوجك معكِ في المنزل، ازدياد حدة الخلافات والمشاجرات: دون سبب واضح. من المهم التأكيد على أن هذه العلامات قد لا تكون دليلًا قاطعًا على خيانة الزوج، وإمكانية حدوثها تبقى نسبية، ولكن، في حال ظهور بعض هذه العلامات، فمن المهم التواصل مع زوجكِ بصراحة وهدوء لمناقشة مخاوفكِ ومحاولة فهم سلوكه. كما يمكنكِ أيضاً طلب المساعدة من مختص للعلاج الأُسري أو الاستشارة النفسية للحصول على الدعم والتوجيه.

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