بعد إعلان طلاقها.. معلومات عن الشيخة مهرة "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أعلنت الشيخة مهرة بنت محمد ابن راشد آل مكتوم، عن نبأ طلاقها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت الشيخة مهرة: "عزيزي الزوج، بما أنك مشغول برفاق آخرين، فأنا أعلن طلاقنا، وأطلقك، أطلقك، أطلقتك، اعتني بنفسك، زوجتك السابقة".

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الشيخة مهرة وفقًا لحسابتها ومواقع التواصل الاجتماعي.

- أسمها الشيخة مهرة بنت محمد ابن راشد آل مكتوم.

- من مواليد عام 1994.

- تبلغ من العمر 30 عاما.

- والدتها يونانية هي السيدة زيو جريجروياكوس.

- درست العلاقات الدولية في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

- حصلت على شهادة الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وفق لما جاء في موقع "المرأة الإماراتية".

- تشارك في العديد من الأعمال الخيرية؛ وتعمل كداعم قوي للمرأة.

- يتابعها عبر الانستجرام حوالي 564 ألف متابع.

- أنجبت طفلتها الأولى من الشيخ مانع وأسمتها "مهرة".