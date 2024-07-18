"وداعاً للكرش".. لأصحاب الوظائف المكتبية خطة لإنقاص الوزن في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي



يحاول الكثير من الأشخاص العاملين في الوظائف المكتبية فقدان الوزن، ولكنهم قد يواجهون بعض المشكلات، وذلك لأن الوظائف المكتبية قد تجعل من الصعب البقاء نشطا.



وفيما يلي نرصد لكم خطة لإنقاص الوزن لأصحاب الوظائف المكتبية خلال 7 أيام، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

اليوم الأول: التخطيط السليم

ابدأ رحلة فقدان الوزن من خلال تحديد أهداف واضحة والتخطيط لوجبات الأسبوع القادم، والتركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل: الخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.



اليوم الثاني: التركيز على الوجبات الخفيفة والإفطار

من الأفضل اختيار خيارات غنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني مع التوت أو الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو، وتحضير وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات أو الفواكه، والابتعاد عن الحبوب أو المعجنات السكرية، التي قد تسبب انخفاض الطاقة في وقت لاحق من اليوم.



اليوم الثالث: الترطيب وتناول الطعام بوعي

الترطيب يحافظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، لذا من الأفضل الاحتفاظ بزجاجة ماء على مكتبك وشرب 8 أكواب على الأقل يوميا، وأخذ فترات راحة أثناء الوجبات للاستمتاع بالطعام ومضغه ببطء، وتجنب تناول الطعام أثناء العمل لمنع الإفراط في الاستهلاك.



اليوم الرابع: خذ فترات راحة صغيرة طوال اليوم

من الضروري الوقوف أو المشي لفترة قصيرة كل ساعة، وقد يساعد ذلك على تقليل وقت الجلوس وتعزيز الدورة الدموية والإنتاجية.



اليوم الخامس: تناول وجبات غداء صحية

قم بإعداد وجبات منزلية مليئة بالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، لذا إذا كنت تتناول الطعام بالخارج، فاختر السلطات مع الدجاج المشوي أو الحساء بالحبوب الكاملة.



وتجنب وجبات الغداء الثقيلة المليئة بالسعرات الحرارية مثل الأطعمة المقلية أو الصلصات الكريمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى التعب بعد الظهر.

اليوم السادس: تعلم تقنيات تخفيف التوتر

استخدم تقنيات تخفيف التوتر لدعم رحلة إنقاص الوزن، من خلال ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا لتخفيف مستويات التوتر.



اليوم السابع: خطط لعطلة نهاية الأسبوع

حدد موعد للأنشطة البدنية مثل المشي لمسافات طويلة أو السباحة أو ركوب الدراجات للبقاء نشطا.

وقم بإعداد وجبات خفيفة وصحية مسبقا لتجنب اختيارات الأكل المتسرعة.

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