موجودة في كل بيت.. 10 مشروبات تعالج آلام المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي



قد يكون التعامل مع آلام المعدة أمرا مزعجا ومؤلما وبالرغم من أن بعض آلام المعدة تكون خفيفة وتختفي بسرعة، في كثير من الأحيان قد يتطلب الأمر تلقي العلاج بسرعة.



وفيما يلي بعض المشروبات التي تساعد على تهدئة آلام المعدة، وفقا لموقع "هيلث".



شاي النعناع

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للتشنجات، ما يسهم في استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي وتقليل التشنجات وعدم الراحة.



كما إنه مهدئ ويساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ أيضا.



شاي الزنجبيل



يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل في تقليل الالتهاب في بطانة المعدة وتخفيف تقلصات المعدة.



شاي البابونج



يتمتع البابونج بخصائص مضادة للالتهابات والتشنجات، ما يساعد على استرخاء عضلات المعدة وتقليل تقلصات المعدة.



عصير الليمون والماء الدافئ



يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ بالليمون على تحفيز عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ، حيث يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك، الذي يمكن أن يساعد في تحييد أحماض المعدة وتعزيز إنتاج العصارات الهضمية.



عصير الموز



الموز سهل الهضم وغني بالبوتاسيوم، لذا فهو يساعد في تجديد الإلكتروليتات المفقودة أثناء آلام المعدة.



كما يساعد عصير الموز مع الزبادي الذي يحتوي على (البروبيوتيك) أيضا في تهدئة المعدة.

خل التفاح

قد يسهم تناول خل التفاح المخفف في الماء في موازنة مستويات حمض المعدة وتحسين الهضم وتخفيف أعراض عسر الهضم أو آلام المعدة المرتبطة بالبكتيريا.



شاي بذور الشمر



يحتوي على خصائص طاردة للريح يمكن أن تساعد في تقليل الغازات والانتفاخ وتقلصات المعد وتعزيز الهضم وتخفيف الانزعاج بعد الوجبات.



شاي جذر عرق السوس



يحتوي على خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في بطانة المعدة وتخفيف أعراض عسر الهضم أو حرقة المعدة.



مرق العظام الدافئ



غني بالعناصر الغذائية مثل الجيلاتين والأحماض الأمينية التي يمكن أن تساعد في تهدئة وإصلاح بطانة الأمعاء، كما إنه خفيف على المعدة ويوفر العناصر الغذائية الأساسية أثناء التعافي من آلام المعدة.



عصير الصبار



يحتوي عصير الصبار على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة تهيج المعدة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض ارتجاع الحمض أو التهاب المعدة.

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