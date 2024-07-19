الامارات | الشرطة الألمانية تعتقل متهماً بملاحقة تايلور سويفت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الألمانية، أمس، إنها اعتقلت رجلاً يشتبه في ملاحقته تايلور سويفت قبل أولى حفلاتها الثلاث التي تقيمها نجمة البوب في مدينة غيلسنكيرشن غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الرجل اعتُقل بناء على معلومات من منظمي الحدث. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الرجل وجّه تهديدات للمغنية في وقت سابق. ولم تذكر الشرطة مزيداً من التفاصيل عن الرجل ولا عن خلفية الحادث. وأوضحت الشرطة أن حفل الأربعاء الماضي الذي حضره نحو 60 ألف شخص مرّ بسلام. وستقدم النجمة الأميركية عروضاً في غيلسنكيرشن كجزء من جولتها «إراس تور».

وقبل الحفلات الموسيقية، غيّرت المدينة اسمها مؤقتاً إلى سويفتكيرشن، وكرمت المغنية في «ممشى المشاهير» الذي يخلد ذكرى المشاهير المحليين.

وتخطط سويفت لإقامة حفلات موسيقية في مدينتي هامبورغ وميونخ الألمانيتين.