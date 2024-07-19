الامارات | «ناسا» توقف مسبار «فايبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة ناسا أنها أوقفت تطوير مسبارها الجوال «فايبر» Viper، الذي كان من المقرر أن يستكشف القطب الجنوبي للقمر بحثاً عن الماء، عازية القرار إلى التكلفة الباهظة للمشروع.

وأنفقت وكالة الفضاء الأميركية بالفعل 450 مليون دولار على المركبة الجوالة، والتي كان من المتوقع أصلاً أن تكلّف ما يزيد قليلاً على 430 مليون دولار.