الامارات | حفرية ديناصور عاش قبل 150 مليون عام بـ 44.6 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت دار سوذبيز للمزادات أن البقايا المتحجرة شبه الكاملة للديناصور «ستيغوسورس» بيعت مقابل 44.6 مليون دولار في مزاد، دون الكشف عن اسم المشتري.

وتعد هذه الحفرية التي يطلق عليها اسم «أبيكس» من الحفريات الأكثر اكتمالاً التي عثر عليها في التاريخ.

وتجاوز هذا السعر تقديرات ما قبل البيع البالغة ما بين أربعة وستة ملايين دولار، وتجاوز الرقم القياسي السابق للمزاد لحفريات الديناصورات البالغ 31.8 مليون دولار لبقايا الديناصور «ريكس» التي بيعت عام 2020.

وقالت كاساندرا هاتون، رئيسة قسم العلوم والثقافة في دار سوذبيز: «الحفرية أخذت الآن مكانها في التاريخ بعد مرور نحو 150 مليون سنة من تجولها على ظهر الكوكب». وتثير مبيعات حفريات الديناصورات إحباط علماء الحفريات الأكاديميين الذين يشعرون بأن هذه الحفريات يجب وضعها في المتاحف أو مراكز الأبحاث، والتي لا تستطيع تحمل أسعار المزادات الضخمة. وقالت دار سوذبيز إن المشتري المجهول أميركي، ويعتزم دراسة إقراض أبيكس لمؤسسة في الولايات المتحدة. وتغلب المشتري الأميركي على ستة مزايدين آخرين.