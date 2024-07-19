مفاجأة! ممارسة الرياضة قبل النوم قد تحسن جودته وتزيد مدته



محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما اعتقدنا أن ممارسة الرياضة قبل النوم تؤدي إلى صعوبة الاستغراق في النوم، نظراً لزيادة معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم. ولكن ماذا لو عرفت أن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً؟

ووفقا لما ورد عبر صحيفة هيلث داي ،أظهرت دراسة حديثة أجريت في نيوزيلندا أن ممارسة الرياضة قبل النوم لا تُفسد نومك بل على العكس، يمكن أن تحسن جودته وتزيد مدته.

وتناولت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة أوتاغو، 30 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، حيث أشار جميع المشاركين إلى أنهم يقضون عادةً أكثر من 5 ساعات جلوساً في العمل، وساعتين إضافيتين في المساء.

وخضع المشاركون لتجربتين مختلفتين بفارق 6 أيام بينهما، في التجربة الأولى طُلب منهم الجلوس لمدة 4 ساعات قبل النوم، بينما طُلب منهم في التجربة الثانية ممارسة تمارين المقاومة لمدة 30 دقيقة خلال هذه الساعات الأربع التي تسبق النوم.

وكشفت النتائج عن تحسن ملحوظ في جودة النوم، حيث زادت مدته بـ 27 دقيقة في تجربة التمارين قبل النوم.

وأوضح الباحثون أن تمارين المقاومة لم تُسبب أي اضطرابات في النوم أو زيادة في مرات الاستيقاظ ليلاً، مقارنةً بنتيجة الجلوس قبل النوم.

وتضمنت تمارين المقاومة المستخدمة في الدراسة حركات بسيطة مثل القرفصاء على الكرسي، ورفع الساق، ورفع الركبة أثناء الوقوف، وهي تمارين يمكن ممارستها بسهولة أثناء مشاهدة التلفزيون.

وتُقدم هذه الدراسة نتائج مبشرة تُشير إلى فوائد ممارسة الرياضة قبل النوم، وتُشجع على دمج النشاط البدني في روتين الحياة اليومية حتى مع اقتراب موعد النوم.

نصائح لممارسة الرياضة قبل النوم:

اختيار تمارين خفيفة مثل تمارين الإطالة أو اليوغا.

تجنب التمارين الشاقة قبل النوم بساعتين على الأقل.

الاستحمام بماء دافئ بعد التمرين للمساعدة على الاسترخاء.

تهيئة جو هادئ للنوم من خلال خفض الإضاءة والأصوات.

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