عادات يساعد التخلي عنها الوقاية من السرطان



محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت جمعية السرطان الأمريكية نتائج دراسة صادمة تُشير إلى أن 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها ببساطة من خلال تغيير نمط الحياة!

ووفقًا لما جاء في صحيفة نوفوستي، فإن "حوالي 40% من جميع حالات السرطان وحوالي نصف جميع الوفيات الناجمة عنه كانت ناتجة عن عوامل خطر قابلة للتغيير".

ما هي العوامل التي يمكن تغييرها للوقاية من السرطان؟

يُقدم لنا خبراء جمعية السرطان الأمريكية قائمة بأهم 5 عادات يجب تغييرها للحد من خطر الإصابة بالسرطان:

الإقلاع عن التدخين:

يُعد التدخين من أهم أسباب السرطان، حيث يُسبب سرطان الرئة والحنجرة والقصبات الهوائية والمريء.

الإقلاع عن التدخين يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه السرطانات، ويُحسّن الصحة العامة بشكل عام.

الحفاظ على وزن صحي:

ترتبط زيادة الوزن والسمنة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة والكبد والقولون والمستقيم.

الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام يُساعد على تقليل خطر الإصابة بهذه السرطانات.

استخدام واقي الشمس بانتظام:

يُعد التعرض المفرط لأشعة الشمس من أهم أسباب سرطان الجلد.

استخدام واقي الشمس ذو عامل حماية عالٍ (SPF 30 أو أعلى) على جميع المناطق المكشوفة من الجسم قبل الخروج إلى الشمس يُساعد على حماية الجلد من الأشعة الضارة وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ممارسة الرياضة بانتظام:

يُعد قلة النشاط البدني من عوامل الخطر لسرطان المعدة والمريء والقولون.

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع تُساعد على تقليل خطر الإصابة بهذه السرطانات، وتحسين الصحة العامة بشكل عام.

عوامل أخرى قابلة للتغيير:

بالإضافة إلى العوامل الخمسة المذكورة أعلاه، يُنصح أيضًا بتجنب:

التدخين السلبي.

اتباع نظام غذائي فقير بالفواكه والخضروات.

تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة بكثرة.

عدم التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وفيروس التهاب الكبد B.

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