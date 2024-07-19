اختراع جديد يمنع السرطان ويطيل العمر بنسبة 25%

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن فريق من العلماء عن إنجاز علمي مذهل يُمثل ثورة في مجال مكافحة الشيخوخة، حيث تمكنوا من تطوير عقار يُوقف عمل بروتين يُساهم بشكل كبير في تسريع عملية الشيخوخة.

ووجد العلماء أن هذا العقار الرائع أطال عمر الفئران بنسبة 25%، وهو ما يُعادل 10 سنوات إضافية في حياة الإنسان.

كيف يعمل هذا العقار؟

يُستهدف العقار بروتينًا يُسمى "إنترلوكين 11" (IL-11) ربطه العلماء سابقًا بالعديد من علامات الشيخوخة، مثل:

الالتهاب المزمن.

تندب أنسجة الأعضاء.

اضطرابات التمثيل الغذائي.

هزال العضلات.

تليف القلب.

وأظهرت الدراسة أن تثبيط عمل بروتين IL-11 باستخدام العقار الجديد أدى إلى نتائج مذهلة، شملت:

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان لدى الفئران.

اختفاء آثار الشعر الرمادي.

تحسن الرؤية ووظائف العضلات.

زيادة عمر الفئران بنسبة 25%.

آثار مذهلة على صحة الفئران:

لم يقتصر تأثير العقار على إطالة عمر الفئران فحسب، بل أدى أيضًا إلى:

الحماية من الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر.

تقليل فقدان كتلة العضلات وقوتها.

إبطاء تقصير التيلومير، وهو التسلسل المتكرر من النيوكليوتيدات في نهاية الكروموسومات الذي يُعتقد أنه أحد أسباب الشيخوخة.

هل يمكن تطبيق هذا الاكتشاف على البشر؟

يُعرب العلماء عن تفاؤلهم بإمكانية تطبيق هذا الاكتشاف على البشر،

خاصةً وأن العلاجات المضادة لـ IL-11 تخضع حاليًا للتجارب السريرية لعلاج حالات أخرى.

ويُشير البروفيسور ستيوارت كوك، أحد كبار الباحثين في الدراسة، إلى أن البيانات تشير إلى أن العقار آمن للبشر،

وأن هدفه هو جعله متاحًا على نطاق واسع حتى يتمكن الناس من العيش حياة أطول وأكثر صحة.

مُعوقات أمام تحقيق الحلم:

يُواجه تحويل هذا الاكتشاف إلى علاج بشري بعض التحديات،

عدم وضوح مسارات الموافقة على الأدوية لعلاج الشيخوخة.

صعوبة جمع الأموال لإجراء التجارب السريرية في هذا المجال.

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