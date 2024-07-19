أطعمة تساعد على هرمون النوم في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعاني من قلة النوم أو صعوبة في الحصول على نوم هانئ؟ لا داعي للقلق، فالحل قد يكون في مطبخك!

وفقا لما ورد في صحيفة Gazeta.Ru، تُقدم لنا الدكتورة تاتيانا سولنتسيفا، خبيرة التغذية الروسية، بعض النصائح حول الأطعمة التي تُحسّن النوم:

منتجات غنية بالتربتوفان:

منتجات الألبان: الحليب، الجبن، الزبادي.

الديك الرومي.

المكسرات: اللوز، الجوز، الكاجو.

المأكولات البحرية: السلمون، التونة، الروبيان.

الأسماك: سمك السلمون، سمك القد، سمك الماكريل.

لماذا تساعد هذه الأطعمة على النوم؟

تحتوي هذه المنتجات على كميات كبيرة من التربتوفان، وهو حمض أميني ضروري لتصنيع الميلاتونين، هرمون النوم.

يُساعد الميلاتونين على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويُحفز الاسترخاء، ويُحسّن جودة النوم.

الكرز الحامض

يُعد الكرز الحامض وعصيره الطبيعي مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن،

مثل فيتامينات C و E، وحمض الفوليك،

والمعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والسيليكون والمغنيسيوم.

ما هي فوائد الكرز الحامض للنوم؟

يحتوي الكرز الحامض على نظير نباتي لهرمون الميلاتونين،

مما يُساعد على:

زيادة مدة النوم.

تحسين نوعية النوم.

تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية.

تخفيف مشكلات النوم عند العمل ليلاً.

التخفيف من اضطرابات النوم المرتبطة بتغيير الأحزمة الزمنية.

نصائح إضافية لتحسين النوم:

النوم في وقت منتظم كل ليلة.

تهيئة بيئة نوم مريحة وهادئة.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

التعرض لأشعة الشمس خلال النهار.

الاسترخاء قبل النوم بقراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

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