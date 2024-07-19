كوب من هذا المشروب يقوي عضلة القلب ويقي السكري والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة عن فوائد مشروب الشاي الأخضر على صحة القلب، وتنظيم مستويات السكر بالدم.

وقالت نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مشروب الشاي الأخضر مفعوله كالسحر، فهو منظم جيد للسكري، ويساعد على تقوية عضلة القلب، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

وأشارت إلى أن تناول كوب من هذا المشروب السحري، تساهم في تحسين صحة الخلايا التي تبطن عضلة القلب.

وأكدت على أن الشاي الأخضر، يساعد على خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالجسم.

ونصحت أمراض السمنة بتناول من كوب إلى كوبين يومين لإذابة الدهون من الجسم، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب.

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