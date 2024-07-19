أطعمة تزيد من الكوليسترول وترفع خطر النوبة القلبية.. توقف عن تناولها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تؤدي بعض الأطعمة دورًا سلبيًا في رفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والنوبة القلبية، حسبما ذكر سعيد شلبي، استشاري الكبد.

وأوضح "شلبي" في تصريحات لـ"الخليج 365" الأطعمة التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية، كالآتي:

1- اللحوم الحمراء والدهون المشبعة:

لحم البقر

لحم الضأن

اللحوم المصنعة مثل: (البسطرمة، السجق، اللانشون).

منتجات الألبان كاملة الدسم (مثل: الحليب كامل الدسم، الجبن).

2- الدهون المتحولة:

الأطعمة المقلية (مثل: البطاطس المقلية، الدجاج المقلي).

المعجنات والبسكويت.

بعض أنواع المارجرين.

الأطعمة المُصنّعة (مثل: رقائق البطاطس، البيتزا المجمدة).

3- الكربوهيدرات المكررة:

السكر المضاف مثل: (المشروبات الغازية، العصائر، الحلويات).

الحبوب المكررة مثل: (الأرز الأبيض، المعكرونة البيضاء، الخبز الأبيض).

4- بعض أنواع الدهون:

زيت النخيل.

كبد البقر .

وبيّن استشاري الكبد، أنّ هناك بعض العوامل الأخرى، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، تشمل:

التدخين:

يضرّ التدخين بالشرايين ويُقلّل من مستويات الكوليسترول "الجيد".

قلة النشاط البدني:

يُساعد النشاط البدني على رفع مستويات الكوليسترول "الجيد" وخفض مستويات ضغط الدم.

السمنة:

تزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم:

يُسبب ارتفاع ضغط الدم تلفًا للشرايين ويُقلّل من تدفق الدم.

مرض السكري:

يُسبب مرض السكري تلفًا للشرايين ويُزيد من خطر الإصابة بتجلطات الدم.

يجب استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لمعرفة الأطعمة التي يجب عليك تجنّبها أو تقليل تناولها للتحكم في مستويات الكوليسترول لديك، حسبما أكد "شلبي".

نصائح لخفض نسبة الكوليسترول:

وقدّم استشاري الكبد، عدىة نصائح مهمة لخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، والتي جاءت كالتالي:

تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تناول الأسماك الدهنية مثل: (السلمون، التونة) مرتين في الأسبوع على الأقل.

قلّل من تناول الملح.

مارس الرياضة بانتظام.

حافظ على وزن صحي.

توقف عن التدخين.

تحكم في مستويات ضغط الدم والسكري.

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