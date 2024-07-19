6 أضرار يسببها شرب الماء البارد على الريق.. لن تتوقع ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

بينما ينصح الأطباء بشرب الماء بشكل عام للحفاظ على صحة الجسم، إلا أن تناول المياه الباردة على الريق قد يسبب بعض الأضرار المحتملة.

أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية يقول، لـ"الخليج 365"، إنّ هناك 6 أضرار محتملة يسببها ناول الماء البارد على الريق، وهي كالآتي:

صدمة للجهاز الهضمي:

قد يؤدي الماء البارد إلى انقباض الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي، مما يُبطئ عملية الهضم ويُسبب عسر الهضم، الشعور بالانتفاخ وربما الإمساك.

التأثير على امتصاص العناصر الغذائية:

قد يُعيق الماء البارد امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة من الطعام، مثل فيتامين ب 12 والحديد.

الشعور بالتعب:

قد يُسبب شرب الماء البارد على الريق انخفاضًا في درجة حرارة الجسم، مما يُؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول.

آلام العضلات والمفاصل:

قد يُسبب الماء البارد تقلصات عضلية، خاصةً في حال وجود التهاب مفاصل.

ضعف المناعة:

قد يُؤثر الماء البارد على وظائف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

الصداع:

قد يُسبب شرب الماء البارد على الريق الصداع لدى بعض الأشخاص، خاصةً الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

نصائح لشرب الماء بشكل صحي:

وقدّم "صلاح" عدة نصائح لتجب الآثار الجانبية الناتجة عن شرب الماء البارد على الريق، والتي تتلخص في الآتي:

اشرب الماء الفاتر أو بدرجة حرارة الغرفة:

يُفضل شرب الماء الفاتر أو بدرجة حرارة الغرفة على الريق، إذ يُساعد ذلك على تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

اشرب الماء بانتظام على مدار اليوم:

بدلًا من شرب كمية كبيرة من الماء على الريق، يُنصح بتوزيعها على مدار اليوم

للحفاظ على رطوبة الجسم.

استمع إلى احتياجات جسمك:

من المهم شرب كمية كافية من الماء، لكن ليس من الضروري الإفراط في ذلك، إذ تختلف احتياجات كل شخص حسب وزنه ونشاطه وصحة جسمه.

استشر الطبيب في حال وجود أي مخاوف:

إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، فمن المهم استشارة الطبيب قبل اتباع أي نظام غذائي أو شرب الماء بطريقة معينة.

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