هذا ما يحدث للقولون والقلب عند تناول المخللات.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعتاد البعض منا على تناول المخلل جانب وجبة العشاء قبل النوم، ولكن بصفة عامة لا ينصح بذلك لأنه يضر القولون والقلب.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن المخلل يؤثر على القولون لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح والتوابل، مما يسبب أضرار وتهيج بالمعدة والقولون.

وأشارات إلى أن المخللات يمكن أن تزيد من حرقة المعدة، مما يؤدي للشعور بعدم الراحة والقلق وعدم النوم.

وأكدت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على أن المخلل يسبب ارتفاع ضغط الدم نتيجة الأملاح مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأيضا يؤثر على توازن المعادن في الجسم خاصة البوتاسيوم، مما يسبب إضطرابات للقلب.

واختتمت: "من المهم تناول الخضروات الغنية بالألياف، واتباع نظام غذائي صحي، وتناول أطعمة قليلة الدسم والأملاح".

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