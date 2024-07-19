20 صورة تكشف هجوم قرد على فتاة داخل جراج سيارات- لن تتوقع ماذا حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادثة مروعة، تعرضت فتاة هندية لهجوم من قرد داخل جراج سيارات أحد المباني السكنية، ما جعلها تصرخ من الألم، وتم التقاط الحادث بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة في مكان قريب من الجراج.

ويظهر المقطع فتاة تخرج من برج المبنى، وسرعان ما يخرج قرد ضخم من الخلف ويعض ساقها، وفقا لموقع "نيوز 18".

وحاول القرد الهروب من المكان بعد أن بدأت الفتاة تصرخ من الألم وتحاول تحرير نفسها منه.

ونشر الفيديو على موقع "إكس" منصة تويتر سابقا مع تعليق: "يا إلهي.. قرد كبير يهاجم فتاة".

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "يا إلهي، إنه أمر مخيف، أتمنى أن تكون الفتاة بخير الآن".

وكتب آخر: "أمر خطير للغاية".

وعلقت أخرى: "أعتقد أن هجمات القرود تتزايد هذه الأيام".

وحصد الفيديو أكثر من 2.3 مليون مشاهدة.