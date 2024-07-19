أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم تظهر على قدميك ولسانك ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من أهمّ عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن للأسف، قد لا تظهر أي أعراضٍ واضحة في المراحل المبكرة من هذه الحالة.

محمد المنيسي استشاري الكيد يقول إن هناك بعض العلامات التحذيرية الخفية التي قد تظهر على قدميك ولسانك، وتزداد وضوحًا في الليل، ويجب الانتباه إليها لطلب المساعدة الطبية في أقرب وقت.

الأعراض التي تظهرعلى القدمين ليلاً

آلام أو وخز أو تنميل

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول من آلام أو وخز أو تنميل في القدمين، خاصة في الليل عندما يكون تدفق الدم أبطأ.

تقرحات مفتوحة

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، مما يُقلل من تدفق الدم إلى القدمين. هذا يمكن أن يُؤدي إلى تقرحات مفتوحة تُعرف باسم "تقرحات القدم السكرية" تكون بطيئة التئام.

برود القدمين

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول ببرود في القدمين، حتى في الطقس الدافئ.

تغير لون الجلد

قد يتحول لون الجلد على القدمين إلى اللون الأزرق أو الأرجواني إذا كان تدفق الدم غير كافٍ.

الأعراض التي تظهر على اللسان ليلاً

بقع بيضاء

تُعرف باسم "لسان اللويحة" هي بقع بيضاء أو صفراء على اللسان قد تكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول.

تورم اللسان

قد يُسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين التي تُغذي اللسان، مما قد يُؤدي إلى تورمه.

آلام اللسان

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول بآلام أو حرقان في اللسان.

نصائح طبية للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

مارس الرياضة بانتظام

حافظ على وزن صحي

تحكم في ضغط الدم

أقلع عن التدخين

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